Associated Press Оригинал

Associated Press: Нетаньяху объявил, что война в Газе затянется «на долгие месяцы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава еврейского государства объявил, что военная кампания ЦАХАЛ в секторе Газа «продлится долгие месяцы». Биньямин Нетаньяху также поблагодарил Вашингтон за военную и дипломатическую поддержку на фоне растущего международного осуждения его страны, передаёт Associated Press.
Associated Press: Нетаньяху объявил, что война в Газе затянется «на долгие месяцы»
AP
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что война Израиля с ХАМАС в Газе будет продолжаться «ещё много месяцев». Он выступил с этим заявлением, несмотря на настойчивые призывы мировой общественности к прекращению кровопролитного конфликта, пишет Associated Press.
 
Глава еврейского государства поблагодарил администрацию Байдена за её постоянную поддержку, включая второе за этот месяц экстренное одобрение продажи оружия. Он также похвалил Вашингтон за блокировку резолюции Совбеза ООН, требующей немедленного прекращения огня в палестинском анклаве.
 
Тем временем Минздрав Газы сообщил, что беспрецедентная кампания ЦАХАЛ в регионе унесла жизни более 21,6 тыс. палестинцев. По данным ведомства, только за последние сутки были убиты 165 человек, 70% которых составляли женщины и дети.
 
Кроме того, война вынудила порядка 85% жителей Газы покинуть свои дома. Многие люди стали искать убежища в определённых Тель-Авивом «безопасных районах», которые при этом подвергались атакам израильской армии, отмечает агентство.
 
«(Израильские) оккупанты делают всё, чтобы заставить людей уйти, — рассказал в интервью Associated Press житель одного из палестинских палаточных лагерей. — Они хотят сломить наш дух и волю, но им это не удастся. Мы здесь, чтобы остаться».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Associated Press США Северная Америка
теги
Биньямин Нетаньяху Ближний Восток Джо Байден Израиль Палестина сектор Газа Совет Безопасности ООН США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров