Der Spiegel: евреи в Германии не подвергались такой опасности, как сейчас, со времён холокоста

В полиции Германии сообщают о значительном росте инцидентов на почве антисемитизма после начала конфликта на Ближнем Востоке, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С тех пор по стране зарегистрировано 1100 преступлений против евреев, причём реальное число правонарушений, скорее всего, выше. Открытое проявление антисемитизма в Германии резко возросло, и это внушает беспокойство.

Управление уголовной полиции Германии зарегистрировало резкий рост числа преступлений на почве антисемитизма после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Только в связи с войной между Израилем и Газой к 21 декабря в службе обращений в полицию из-за инцидентов на политической почве было зарегистрировано более 1100 правонарушений. В основном речь идёт о нанесении ущерба имуществу и разжигании ненависти.

Это значительно более высокое число подобных преступлений, чем за первые три квартала 2023 года. В первом квартале в Германии было зарегистрировано 558 антисемитских преступлений, во втором — 609, в третьем — 540. Эти цифры включают в себя все преступления — на почве левого и правого экстремизма, а также преступления из категорий «религиозная идеология» и «иностранная идеология».

С другой стороны, более 1100 преступлений, совершённых с начала октября, — это только те случаи, которые были зарегистрированы в связи с эскалацией ближневосточного конфликта. Общее число, скорее всего, значительно выше. По данным на ноябрь 2023 года, всего в прошлом году было зарегистрировано 2874 антисемитских правонарушения, включая 88 актов насилия.

Незадолго до Рождества уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью евреев в Германии: «Со времён холокоста евреи в Германии не подвергались такой опасности, как сегодня». Кроме того, после нападения на Израиль на улицах Германии резко возросло число открытых проявлений антисемитизма.

Президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер также заявил, что после нападения ХАМАС на Израиль наблюдается «резкое усиление открытого антисемитизма на немецких улицах». По его словам, в последнее время нападения на евреев, к сожалению, участились. Речь идёт, в частности, об исламистском антисемитизме.