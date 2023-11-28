FAZ: студенты немецкого университета провели антисемитскую акцию — и собираются повторить

В Берлинском университете искусств процветают антисемитизм и ненависть к Израилю, сообщает Frankfurter Allgemeine. В вестибюле вуза прошла акция, в которой приняли участие около сотни студентов. Они требовали осудить геноцид и освободить Палестину, причём акция была хорошо спланирована — вероятно, одним из профессоров. К доводам ректора они не прислушались и собираются провести новую акцию на этой неделе.

13 ноября в Берлинском университете искусств состоялся политический перформанс, ставший, возможно, самым знаковым за весь сезон, пишет Frankfurter Allgemeine. Во всяком случае, оно было настолько громким, агрессивным и устрашающим, что спустя почти две недели новость о нём распространилась за пределы вуза. Одна из причин этого заключается в том, что очевидцы событий поначалу были слишком напуганы, чтобы рассказать об этом кому-либо.

С другой стороны, это было связано и с тем, что те, кто распространял террор, хотели свергнуть всю университетскую систему, если не всё немецкое государство. Но в то же время они живут в своём замкнутом мире, из которого нет пути к широкой публике и к средствам массовой информации, которым они всё равно не доверяют, потому что те комментируют события только с точки зрения белых, колониальных и капиталистических кругов, то есть в конечном итоге только лгут.

В обед 13 ноября от 80 до 100 студентов собрались в вестибюле Берлинского университета искусств. Некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями «Осудить геноцид», «Остановить колониализм» и, конечно, «Освободить Палестину». Большинство из них были одеты в чёрную одежду и чёрные медицинские маски, а ладони их рук были окрашены в кроваво-красный цвет. Некоторые говорили, что это знак того, что на руках немецких политиков, поддерживающих израильскую войну поставками оружия, кровь. Другие утверждали, что это обычай коренного населения, хотя так и осталось неясным, кто из коренных жителей придерживается подобных традиций.

Однако любой еврейский студент, да и вообще любой человек, изучавший новейшую историю Израиля, истолкует «красные руки» по-другому: в октябре 2000 года недалеко от Рамаллы два израильских резервиста были арестованы за неправильный поворот и помещены в полицейский участок. Вооружённые ножами и палками люди ворвались в участок и линчевали двух израильтян. Затем один из убийц подошёл к окну и показал толпе свои окровавленные руки.

Как отмечает издание, представление началось довольно мирно: были зачитаны имена убитых палестинских детей. Настроение накалилось, когда в зал, где собрались студенты, вошёл Норберт Пальц, ректор университета. С точки зрения студентов, Пальц совершил непростительную ошибку, осудив террор ХАМАС в официальном заявлении и сказав о своей солидарности с Израилем.

На самом деле Пальц хотел оправдать свои действия несколькими аргументами. Он попытался, но едва он закончил фразу, как студенты закричали: это заявление было оскорблением, актом расизма, чистой исламофобией. Пальц сохранял спокойствие, даже не комментировал крики, вообще не упоминал о своих правах в этом здании, лишь снова и снова начинал объяснять некоторые факты, приводить аргументы.

Но это не помогло, потому что чем спокойнее, разумнее и примирительнее он говорил, тем злее, громче и нетерпимее становились выкрики студентов. Это всё немецкая пропаганда, кричали они. Всё это происходило на английском языке. Слово, которое использовалось чаще всего, было «осудить!»

Осудить геноцид! Осудить расизм! Осудить колониализм! Всё это было, пугающим образом, прекрасно срежиссировано и поставлено, отмечает Frankfurter Allgemeine. «Я думаю, что ХАМАС...» «Осудите колониализм! Это всё немецкая пропаганда!» Выкрики становились всё громче и громче, с мегафонами и голосами, перекрывающими друг друга.

Под конец один человек заявил, что говорит от имени еврейских студентов: Израиль — несправедливое государство, построенное на палестинской земле. Нет, Израиль не имеет права на существование. Однако говорил не студент, а Уди Раз, некогда работавший в Еврейском музее в Берлине, уволенный оттуда за слишком явную ненависть к Израилю и с тех пор присутствующий везде, где государство Израиль обвиняют в самых вопиющих преступлениях, отрицают его право на существование и принижают значение палестинского террора.

Все свидетели уверены, что Тирдад Золгадр, приглашённый с прошлого года профессор, присутствовал среди студентов в маске и костюме, как и они: он руководил из задних рядов, иногда позволяя шуму и крикам то нарастать, то стихать.

Глупость это или злой умысел? Есть видео, документирующее растущую напряжённость, и когда вы сосредоточенно смотрите его, вам приходится делать паузы снова и снова: потому что вы не можете в это поверить, потому что вам стыдно за то, что вы видите. Акции протеста во время студенческих бунтов 1968 года, напротив, кажутся философскими упражнениями, настолько умны и рациональны их действия и аргументы. В Берлинском университете искусств всё наоборот: имело место только требование осуждения, которое звучало почти как магическая формула.

Требование, чтобы ректор убедил федеральное правительство прекратить поддержку Израиля. А ещё присутствовала не замутнённая никакими знаниями абсолютная уверенность в том, что Израиль — геноцидное, практикующее апартеид, фашистское государство, и обо всём этом ректор университета знает, просто не хочет признавать. Несмотря на агрессию и безудержную ненависть к Израилю, акцию можно рассматривать как некую бессодержательную глупость, хотя бы потому, что она не приводит ни к каким политическим действиям и от неё, в лучшем случае, страдает только преподавание.

Однако также страдают и еврейские студенты, которые в Германии больше, чем где-либо, сталкиваются с призывами к уничтожению Израиля. Израильский студент-музыкант рассказывает, что на Фридрихштрассе в него плюнул араб, потому что он говорил на иврите. Полиция посоветовала ему не говорить на иврите, по крайней мере громко. В тот момент он надеялся, что его хотя бы будут уважать в академической среде, однако и эта надежда была разрушена.

По словам сокурсников, одной израильской студентке сказали, что она сама виновата в терроре ХАМАС: в конце концов, она служила в израильской армии, настоящей террористической организации. Другая студентка хотела лишь выразить свой ужас перед массовым убийством 7 октября, но на неё так громко кричали, что ей пришлось убежать в слезах. С тех пор ни одна из них не перешагнула порог университета искусств.

Таня Эльстермайер, художница, выпускница Берлинского университета искусств, которая вскоре станет его преподавателем, после того как первые потрясения улеглись, начала встречаться с другими студентами и преподавателями, которые также не могли осознать всего этого и задавались вопросом, одиноки ли они в своём ужасе. Йозефина фон дер Ахе, изучающая философию в Университете Гумбольдта и искусство в Берлине, объясняет восприимчивость многих студентов к рассказам о «плохом» Израиле глубоким невежеством, полным отсутствием знаний о государстве Израиль и его истории.

А также тем, что в Берлинском университете искусств мало чему учат. Один из курсов был посвящён тому, как, обладая соответствующими знаниями коренных народов, можно слушать, как говорят деревья. Когда она ответила, что это, скорее всего, проекция, ей сказали, что это колониализм, даже расизм, делегитимизировать знания коренных народов, используя термины белого человека Зигмунда Фрейда. Евреи, кстати, тоже белые, и белым западным СМИ не стоит доверять: таков более или менее общий консенсус.

Наташа А. Келли, которая с этого семестра является приглашённым профессором и читает лекции по общеобразовательным дисциплинам, известна за пределами университета своим заявлением о том, что расизм в отношении белых людей не может существовать по определению. 13 ноября она прямо одобрила беспорядки сообщением в соцсетях. Норберт Пальц говорит, что заглянул в бездну — в бездну, о существовании которой, впрочем, он давно догадывался.

Многие студенты отвергают всю систему как расистскую и колониальную, но не имеют ни инструментов для её анализа, ни представления о том, чем они хотели бы её заменить. Главное, чтобы она была сломана, а до тех пор они могли подавать заявки на получение стипендии. Ректор дал всем еврейским студентам номер своего мобильного телефона на случай, если им понадобится помощь, — и в конце долгого разговора, после которого было видно, что он ещё не утратил уверенности в себе, веры в знания, в аргументы и в искусство, которое формулирует противоречия, а не высказывает прописные истины, он заявил что в этой скандальной ситуации есть и что-то хорошее. Конфликты наконец-то стали отчётливо видны. Следующая акция запланирована на среду, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.