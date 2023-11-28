SRF: элитные вузы США стали небезопасными для студентов-евреев

Травля, физические нападения и повреждение имущества еврейских студентов происходит в столь многих американских университетах, что уже невозможно выделить ни одного безопасного места, отмечает телеканал SRF. Антисемитизм набирает обороты даже в таких известных и престижных американских вузах, как Гарвардский, Принстонский, Колумбийский и Корнеллский университеты.

В течение последних нескольких дней в пристройке Капитолия несколько парламентских комиссий обсуждали проблему антисемитизма в университетах, отмечает швейцарский телеканал SRF. В центре внимания оказались такие известные элитные университеты, как Гарвардский, Принстонский, Колумбийский и Корнеллский.

В числе других там учится Аманда Зильберштейн, которая рассказала, как ей и её сокурсникам-евреям угрожали в интернете. В сообщениях, например, говорилось, что все, кто находится в единственной кошерной столовой на территории университета, будут расстреляны, а дома и объекты, которые она посещает, будут взорваны, рассказала Зильберштейн на слушаниях.

В другом сообщении говорилось: «Если вы увидите еврея в кампусе, преследуйте его и перережьте ему горло». Впоследствии один из студентов был арестован и обвинён в том, что он является автором этих сообщений. Один из профессоров был отстранён от работы за прославление ХАМАС в интернете.

После этого Корнеллский университет усилил охрану и присутствие поли ции. Другая студентка, Талия Дрор, убеждена, что первоначальная нерешительная и неоднозначная реакция Корнеллского университета стала одной из причин того, что дело зашло так далеко.

В своём первом заявлении университет сравнил гибель людей на Ближнем Востоке со смертями в результате стихийных бедствий, говорит Дрор: «Они допустили, чтобы в кампусе разрасталась напряжённость, профессора симпатизировали террористам, а еврейские студенты становились мишенью для нападений».

Корнеллский университет — не единичный случай, подчёркивает SRF. Кеннет Маркус — основатель и директор Центра Луиса Брандейса, некоммерческой организации, выступающей за гражданские и человеческие права евреев. По его словам, вызывает тревогу тот факт, что количество антисемитских инцидентов в университетах резко возросло после 7 октября: «Мы слышим о нападениях и преследованиях еврейских студентов, о вандализме в отношении их собственности. И не только в нескольких университетах, которые можно назвать «горячими точками», а в столь многих, что невозможно выделить ни одного безопасного места».

Адам Леман, генеральный директор Hillel, крупнейшей в мире еврейской студенческой организации, которая представлена примерно в 700 университетах США, сделал аналогичные наблюдения. Он рассказывает о том, как еврейских студентов оплёвывали в кампусе, били палестинскими флагштоками или подвергали физическому нападению за то, что они вывешивали плакаты в память об израильских заложниках.

Леман подчёркивает, что никто не хочет, чтобы право на свободу слова или академическую свободу было ограничено. Должно быть место для дискуссий по израильско-палестинскому конфликту и другим геополитическим вопросам, в том числе для тех, кто выступает в защиту израильтян и палестинцев. «Но ни свобода слова, ни академическая свобода не являются индульгенцией на целенаправленные преследования, угрозы, дискриминацию и насилие в отношении еврейских и израильских студентов», — цитирует швейцарский телеканал SRF слова главы еврейской студенческой организации.