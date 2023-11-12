SRF: конфликт на Ближнем Востоке раскалывает общество в Швейцарии

«Мы не можем решить здесь проблему между Израилем и палестинцами», — считает редактор отдела религии SRF Юдит Випфлер. По её словам, тема Ближнего Востока сейчас раскалывает общество даже в Швейцарии: об этом говорят напряжение и споры между представителями межконфессиональной рабочей группы страны. После атаки ХАМАС на Израиль месяц назад в Швейцарии было совершено уже более сотни антисемитских нападений.

Тема Ближнего Востока разделяет общество и в Швейцарии, о чём свидетельствуют споры в национальной зонтичной организации по межконфессиональному диалогу, сообщает швейцарский телеканал SRF. Напряжение особенно ощущается между выходцами из арабских стран и евреями.

По мнению редактора отдела религии SRF Юдит Випфлер, конфликт в межконфессиональной рабочей группе Швейцарии свидетельствует о том, что нервы у людей потрёпаны. В частности, еврейская община сейчас находится в состоянии крайнего напряжения. После атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей месяц назад, в Швейцарии было совершено более сотни антисемитских нападений.

Это не может не пугать, отмечает журналист швейцарского телеканала. Мероприятия в рамках «Недели религий» пришлось отменить, поскольку еврейские докладчики не смогли или не захотели приехать. Или же мероприятия были отменены по соображениям безопасности, как, например, в либеральной еврейской общине Базеля. Все, кто так или иначе связан с людьми в Израиле, находятся в состоянии постоянного стресса.

Глава межконфессиональной рабочей группы Швейцарии, объединяющей 70 религиозных общин и поддерживающей диалог между ними, Рифат Лензин всегда осуждала насилие и сознательно не делала никаких политических заявлений по поводу Ближнего Востока. В течение многих лет Лензин работала с евреями и христианами в Цюрихском институте межрелигиозного диалога, всегда сознательно исключала тему Ближнего Востока и хорошо с ней управлялась, считает журналист SRF.

«Мы не можем решить здесь проблему между Израилем и палестинцами, — поясняет Юдит Випфлер. — Я считала это разумным, потому что Ближний Восток — это настолько поляризующая тема, что разумный диалог по ней практически невозможен».

С другой стороны, кажется, что над мусульманскими общинами Швейцарии висит подозрение в антисемитизме. Мусульманские общины Швейцарии справедливо жалуются на исламофобию, с которой они сталкиваются. Солидарность с Израилем вызывает в некоторых кругах антиарабский и антимусульманский всплеск. Эти люди часто упускают из виду тот факт, что большинство швейцарских мусульман живут в добрососедстве с коллегами-евреями и в любом случае не являются экстремистами.

По замечанию SRF, в межконфессиональной рабочей группе представлены и основные церкви Швейцарии. Между тем, сами церкви также разделены по вопросу Ближнего Востока — в частности, по вопросу о том, с кем проявлять солидарность, а от кого дистанцироваться.

В принципе, церкви многое делают для посредничества и создания пространства для диалога, считает редактор телеканала по религии Юдит Випфлер. Например, на прошлой неделе в открытой церкви Святого Якоба в Цюрихе состоялась межконфессиональная траурная церемония. Имам, раввин и пастор стояли там бок о бок и вместе оплакивали погибшего.