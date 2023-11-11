NewsNation: конфликт между Израилем и ХАМАС негативно влияет на американский бизнес

Открытая поддержка Израиля владельцем одного из кафе в Нью-Йорке едва не привела к краху его бизнеса, поскольку многие работники уволились в знак протеста. Однако вместо них пришли добровольцы и новые клиенты, желающие помочь. Это ещё один признак того, что обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС провоцирует раскол среди американцев и негативно влияет на бизнес, сообщает корреспондент NewsNation.

А здесь, дома — и конечно, по всей стране — нарастают всё более острые разногласия между сторонниками еврейского государства и теми, кто поддерживает невинных палестинцев, оказавшихся втянутыми в этот конфликт. И в одном нью-йоркском кафе почти весь персонал уволился с работы в знак протеста против открытой поддержки Израиля, которую демонстрировал владелец заведения.



Однако, как сообщает Дрей Кларк, массовое проявление поддержки и любви помогло ему спасти положение. Привет, Дрей!



ДРЕЙ КЛАРК, корреспондент: Да, Мэри, доброе утро! Кафе здесь, в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, снова открыто — и вы снова можете увидеть очередь у его дверей. Однако всего лишь несколько дней назад владелец этого заведения действительно переживал, что его бизнес может потерпеть крах, после того как сразу несколько его сотрудников внезапно ушли в знак поддержки Палестины. Эти сотрудники сказали, что вот этот израильский флаг, который вы видите здесь, рядом с плакатами, на которых изображены несколько пропавших без вести еврейских заложников, наносит вред бизнесу. Но когда людям стало известно о том, что здесь происходит, его беспокойство относительно краха его бизнеса рассеялось, потому что теперь здесь очень оживлённо.



Чтобы получить чашку кофе в Caffe Aronne, расположенном здесь, в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, не всегда приходилось выстаивать длинную очередь. Но после того, как владелец кафе заявил, что около десятка его сотрудников уволились и предупредили его, что поддержка, которую он демонстрирует в адрес Израиля, будет иметь неприятные последствия, люди возмутились.



Бывшим сотрудникам кафе, настроенным в пользу Палестины, не понравилась его идея выставить на всеобщее обозрение израильский флаг и плакаты с изображением пропавших без вести израильских заложников, а также идея начать сбор средств для израильского Красного Креста.



ААРОН ДАХАН, владелец Caffe Aronne: Среди сотрудников появилось беспокойство в отношении того, что всё это, возможно, будет не очень привлекательно выглядеть.



Владелец кафе Аарон Дахан переживал, что придётся закрыться до тех пор, пока они не наймут новых сотрудников. Однако он был удивлён, увидев быструю реакцию людей после того, как новость об уходе персонала распространилась в социальных сетях. Люди начали приходить в кафе в качестве волонтёров, в то время как другие стояли и ждали в длинных очередях, чтобы купить там кофе. И многие из людей в очереди не являются евреями.



ЖЕНЩИНА: Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с Израилем.

ЖЕНЩИНА: Мы все пришли, чтобы поддержать освобождение заложников, а также это кафе, его хозяина и Израиль.



Продолжающаяся война между ХАМАС и израильской армией на Ближнем Востоке спровоцировала по всей стране как проявления антисемитизма, так и антимусульманского вандализма, направленного против владельцев бизнеса. А тех, кто решается публично продемонстрировать свою поддержку в отношении Израиля или Палестины, могут быстро осудить.



В этом магазине мороженого в Сан-Франциско разбили окна и оставили граффити с надписью: «Свободу Палестине». Владелец этого магазина — еврей.



Во Фресно камеры видеонаблюдения запечатлели, как вот этот человек забрасывал камнями пекарню, а после его ухода там осталась записка с угрозами в адрес еврейских бизнесменов.



А этот пропалестинский ресторан в Нью-Йорке был вынужден отключить телефон после того, как они, по словам его владельца, начали получать непрекращающиеся голосовые сообщения с угрозами.



Между тем, такие корпорации, как Disney, Google, Starbucks и McDonald's, все столкнулись с мощной негативной реакцией на их миллионные пожертвования израильским благотворительным организациям. Причём многие обвинили их в том, что они явно принимают чью-то сторону.



ДРЕЙ КЛАРК: Люди снова ждут снаружи за дверью — спустя всего несколько дней, хотя очередь уже зашла за угол. Владелец кафе, которого мы только что слышали, рассказал, что во время атаки ХАМАС против Израиля в прошлом месяце он на самом деле потерял одного из своих двоюродных братьев. Он говорит, что именно поэтому с таким энтузиазмом делает всё, что он может сделать здесь, в Нью-Йорке, чтобы помочь тем, кто находится в Израиле. Он также заявил, что осуждает ненависть любого рода, поэтому его двери открыты — и любой может прийти к нему и принять участие в бизнесе, Мэри.



Да, он понимает это больше, чем кто-либо другой, и тоже страдает, как и все остальные. И замечательно, что в эти тёмные времена можно видеть такие светлые моменты — и этих людей, которые приходят к нему, чтобы помочь его бизнесу. Дрей Кларк, большое спасибо, что рассказали нам эту историю.



Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.