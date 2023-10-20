CNN: палестино-израильский конфликт привёл к всплеску антисемитских преступлений в Европе

Страны Западной Европы столкнулись со вспышкой преступлений на почве антисемитизма после обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает CNN. Несмотря на жёсткие заявления властей и обещания обеспечить еврейским общинам защиту, многие европейские евреи опасаются за свою жизнь, отмечает телеканал.

ВЕДУЩИЙ: Толпы протестующих собрались в Лондоне в среду, чтобы призвать к прекращению израильских атак на сектор Газа. Они называли происходящее массовым убийством, а также геноцидом. В Афинах полиция рассеяла толпу протестующих, двигавшихся шествием с требованием освобождения Палестины. Многие несли палестинские флаги и высказывали осуждения в адрес Израиля.

Во многих городах США также прошло множество митингов в поддержку палестинцев в Газе. Французские власти сообщили о более чем трёх сотнях антисемитских преступлений с 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль. Это характерно не только для Франции. Великобритания и Германия также стали свидетелями вспышки преступлений на почве ненависти к религии после начала внезапного конфликта между Израилем и ХАМАС в этом месяце. Корреспондент CNN Мелисса Белл расскажет подробнее.

Под покровом темноты преступления на почве ненависти попадают в объективы камер. Красная краска, разлитая перед входом двух еврейских школ в Великобритании. Открыто антисемитских преступлений стало больше после жестоких атак ХАМАС на Израиль 7 октября.

ЙОНАТАН АФРИ, председатель Представительного совета еврейских учреждений Франции: В день, когда на Ближнем Востоке началось насилие, у нас во Франции стали происходить антисемитские инциденты.

Во вторник вечером была совершена попытка поджога берлинской синагоги. Во Франции была усилена охрана синагог и еврейских школ, но несмотря на это произошло по меньшей мере 327 антисемитских актов. Для сравнения, за весь 2022 год было зафиксировано 436 таких преступлений. То же в Великобритании: 320 антисемитских инцидентов с момента атаки — пятая часть всех прошлогодних преступлений всего за десять дней.

ИМОНН О’БРАЙАН, объединённая администрация Большого Манчестера: Мы стараемся реагировать как на реальные проблемы, так и на опасения, которые, надо сказать, как никогда присутствуют у членов еврейской общины.

Реакция правительств западных стран была бескомпромиссной.

РИШИ СУНАК, премьер-министр Великобритании: Обещаю вам, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы вас защитить.

Ни один волос не упадёт с головы еврея во Франции, по словам главы французского МВД. Антисемитские нападки сеют раздор и вызывают отвращение, заявил немецкий канцлер.

Во Франции и Германии власти дошли до того, чтобы запретить пропалестинские протесты из опасений, что они могут подтолкнуть к антисемитским актам.

ЙОНАТАН АФРИ: Кода я вижу демонстрации в американских городах и кампусах, я как еврей испытываю страх, чувствую враждебность по отношению к себе.

Еврейская община Франции — крупнейшая в мире после США и Израиля. Нападки исламистов в последние несколько лет слишком часто носили очевидно личный характер. В пятницу учитель государственной школы был убит бывшим учеником. Власти связывают это нападение с конфликтом в Израиле.

Евреи Франции и Европы наблюдают за этой напряжённостью с мукой и страхом за свою жизнь.

Мелисса Белл, CNN, Париж.

Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.