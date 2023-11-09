WION: палестино-израильский конфликт поднял волну антисемитизма и исламофобии на Западе

На фоне вооружённого конфликта Израиля и ХАМАС на Западе участились случаи проявления антисемитизма и исламофобии, сообщает WION. Как отмечает телеканал, распространение антисемитизма также связано с тем, какую стратегию избрал Запад в отношении палестино-израильского конфликта.

На фоне бушующей в Западной Азии войны между Израилем и ХАМАС, на Западе участились случаи разжигания ненависти, направленные как против мусульман, так и против евреев. Сегодня мы рассмотрим идеи антисемитизма и исламофобии и то, насколько они распространены на Западе.

Сначала давайте взглянем на то, что на самом деле означают эти термины, и начнём с антисемитизма. По данным Международной ассоциации по правам человека, антисемитизм — это определённое восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к ним. Оно относится к любому виду враждебности, предрассудков или дискриминации в отношении евреев. Это антисемитизм. Определённое проявление антисемитизма может включать также нападки на государство Израиль. Антисемитизм также включает в себя обвинения евреев в заговоре с целью навредить человечеству и часто подразумевает обвинения евреев в том, «почему всё в мире идёт не так».

Далее давайте взглянем на то, что такое исламофобия и что на самом деле значит этот термин. По данным Всепартийной группы британского парламента, исламофобия коренится в расизме. Это чувство сильного страха перед исламом и мусульманами и ненависти к ним, которое часто приводит к разжиганию ненависти, преступлениям на почве ненависти, а также социальной и политической дискриминации. Это разновидность ксенофобии, направленной против мусульман. Исламофобия также подразумевает обвинения мусульман как группу в том, что они несут ответственность за реальные или не имевшие место на самом деле правонарушения, которые могут быть совершены одним мусульманином или группой мусульман. И также возможно, что такого рода ненависть может возникнуть даже в связи с действиями, которые совершают те, кто не является мусульманами.

Сейчас, когда война в Западной Азии длится уже месяц, вспышка антисемитизма и волна глобальной ненависти, направленной против евреев, усилились из-за реакции Израиля в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Более того, недавняя волна антисемитизма также является отражением того, как американское и западноевропейское общества, где стабильность и демократия уже находятся под давлением, действуют в ответ на конфликт. Вспышка антисемитизма привела к отмене занятий в еврейских школах. Синагоги — еврейские молитвенные дома — также были вынуждены закрыть свои двери. Социальные сети пульсировали ненавистью к евреям, заставляя сообщество, которое не может забыть о своей исторической травме, вновь задаться вопросом: где и когда они смогут быть в безопасности. Даже в институтах Лиги плюща, например в Гарвардском университете и Корнеллском университете, студенты — американцы еврейского происхождения чувствуют себя небезопасно в кампусах из-за поступающих угроз. В последние недели людей ловили за срыванием плакатов с изображением похищенных израильтян.

Как и антисемитизм, на Западе также растёт исламофобия. Мусульмане и палестинские студенты в США опасаются, что страна возвращается к уровню исламофобии после террористических актов 11 сентября. По данным Совета по американо-исламским отношениям, крупнейшей в стране группы по защите гражданских прав мусульман, число жалоб на притеснение мусульман в октябре выросло в три раза. Многие из этих инцидентов произошли во время пропалестинских протестов, когда люди размахивали оружием, направляя его на протестующих, или въезжали в толпу на своих автомобилях. Более того, опасения лишь усилились после того, как 71-летний домовладелец нанёс 26 ножевых ранений 6-летнему палестинскому мальчику. Мужчина кричал, цитирую: «Смерть мусульманам». При нападении также пострадала мама мальчика.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.