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Рамасвами: антисемитизм, трансгендерность и пробудизм — симптом раковой опухоли в жизни американцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американцы, особенно молодёжь, потеряли свою идентичность, которую когда-то характеризовали вера, патриотизм, усердный труд и семья, заявил в эфире Fox News кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, эту образовавшуюся пустоту заполняют трансгендерность и вокизм, а теперь и антисемитизм.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: История учит нас, что антисемитизм — это симптом более глубокой пустоты в культуре. Как лидеры, мы должны сделать шаг назад и сказать, что люди в этой стране, особенно молодёжь, потеряны, им очень нужно направление, им очень нужны вещи, по которым они когда-то скучали: вера, патриотизм, упорный труд, семья. 

Да, эту пустоту заполняют трансгендерность и пробудизм, а теперь и антисемитизм. Как мне кажется, это симптом более обширной раковой опухоли в жизни американцев, и мы должны возродить свою идентичность. Это растворит множество этих токсичных ядов.
 
Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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антисемитизм Вивек Рамасвами США
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