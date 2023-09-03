Кандидат в президенты США: вмешиваясь в дела Украины, Америка нарывается на конфликт с ядерной державой

«Мы не имеем ни малейшего представления о том, до каких пор Россия будет терпеть», — заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Fox News. Он уверен, что своими действиями на Украине США провоцируют Россию на серьёзный конфликт. По мнению политика, Америке стоит заниматься своими внутренними делами, а не лезть в чужие.

Давайте поговорим вот о чём. Вы сказали, что ничего не вызывает у руководства Республиканской партии или крупных спонсоров большей неприязни к вам и большего нежелания поддерживать вас, чем ваша позиция по Украине. Вы призываете к незамедлительным мирным переговорам, вы хотите, чтобы этот конфликт закончился, вы не считаете, что это в наших интересах. Мне интересно, почему, по вашему мнению, это так злит спонсоров и руководство и считаете ли вы, что нам говорят правду о том, что происходит в этом конфликте на Украине?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Я не думаю, что нам говорят всю правду. Взять хотя бы их нежелание расследовать, куда были потрачены наши деньги: у нас нет никакой ясности в отношении того, на что пошли 200 миллиардов долларов, выделенных американскими налогоплательщиками. И я считаю, что это позорно. Я не могу сказать, почему руководство так привязано к идее дальнейшего вмешательства в дела Украины, но моя главная задача как президента США, когда речь заходит о внешней политике, заключается в том, чтобы отстаивать американские интересы, не допуская при этом третьей мировой войны.

Меня беспокоит, что мы не имеем ни малейшего представления о том, до каких пор Россия собирается терпеть. Мы, словно во сне, движемся к серьёзному конфликту с ядерной державой. Это проблема для нашей страны в настоящий момент. И я считаю, что мы должны использовать все эти ресурсы для защиты нашей собственной южной границы.

Меня также беспокоит, что мы ещё больше сближаем Россию с Китаем. Сейчас не 1980 год, и главная угроза, с которой мы сталкиваемся, — это коммунистический Китай, а не Россия. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы поскорее вывести Россию из союза с Китаем. И я беспокоюсь, что наше дальнейшее участие в делах Украины делает прямо противоположное, усугубляя риск конфликта, в котором, по моему мнению, мы не должны участвовать. И я единственный кандидат, готовый сказать об этом.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2023 года.