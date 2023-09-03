WSJ: украинский конфликт и опасения по поводу Китая вынуждают США переводить производство вооружений за рубеж

Из-за украинского конфликта и опасений по поводу Китая США переводят производство некоторых вооружений в дружественные страны для удовлетворения растущего мирового спроса, сообщает The Wall Street Journal. Как поясняет издание, Пентагон пошёл на этот шаг, столкнувшись с нехваткой чипов, станков и квалифицированной рабочей силы внутри Соединённых Штатов.

Украинский конфликт и опасения по поводу потенциального военного противостояния с Китаем вынуждают Пентагон и его подрядчиков использовать производственные линии за границей, чтобы пополнить запасы оружия и боеприпасов, пишет The Wall Street Journal.



Разворот в сторону производства оружия за рубежом для удовлетворения растущего мирового спроса происходит в то самое время, когда правительство США пытается стимулировать выпуск дронов, ракет и ракетных двигателей в таких странах, как Германия, Польша и Австралия.



Пентагон недавно обрисовал планы по производству в течение двух лет нескольких тысяч единиц автономных вооружений, таких как беспилотники, для сдерживания Китая. Однако нехватка чипов, станков и квалифицированной рабочей силы ограничивает возможности американских оборонных компаний наращивать производственные мощности внутри страны.



Конфликт на Украине увеличил спрос на артиллерийские снаряды и ракеты, указывается в статье. При этом в Пентагоне специалисты по планированию отмечают, что в случае любого конфликта с Китаем этот спрос покажется незначительным.



В результате Министерство обороны США стало поощрять оборонных подрядчиков использовать так называемый перенос производства в дружественные страны, смягчая для этих целей существующие правила и упрощая обмен военными технологиями с иностранными производителями в союзных государствах.



Этот новый климат позволил заключать сделки, в рамках которых ракеты Javelin будут производить польские компании, а детали для реактивного истребителя F-35 и новую ракетную установку — немецкие компании, пишет The Wall Street Journal.