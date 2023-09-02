Reuters: США отправят Украине снаряды с обеднённым ураном, несмотря на угрозу гражданскому населению

Администрация Байдена собирается пойти на спорный шаг и впервые поставить Украине боеприпасы, содержащие обеднённый уран. Они могут быть использованы на американских танках «Абрамс», которые ВСУ также должны получить в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на официальный документ и двух правительственных чиновников.

Белый дом готовится впервые отправить Украине вызывающие споры бронебойные боеприпасы, содержащие обеднённый уран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный документ и двух правительственных чиновников.

Снаряды входят в новый пакет военной помощи Киеву, который будет представлен на следующей неделе. Боеприпасы могут использоваться американскими танками Abrams, которые, по словам источника издания, ВСУ должны получить в ближайшее время.

Чиновники рассказали изданию, что сумма очередного пакета помощи колеблется в пределах от $240 млн до $375 млн в зависимости от того, что в него будет включено. По их словам, его стоимость и содержимое ещё уточняются.

Хотя в начале года Великобритания уже поставила Украине боеприпасы с обеднённым ураном, аналогичное решение США, вероятно, вызовет скандал. Впрочем, ранее администрация Байдена уже предоставила стране кассетные бомбы, несмотря на опасения по поводу опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения, обращает внимание Reuters.

Использование боеприпасов с обеднённым ураном вызывает ожесточённые споры. В частности, Международная коалиция по запрету уранового оружия заявляет, что вдыхание или проглатывание пыли, возникающей после использования подобных снарядов, создаёт серьёзные риски для здоровья, в том числе может вызвать рак и врождённые дефекты.

Обеднённый уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность позволяет снарядам легко пробивать броню и самовоспламеняться, создавая обжигающее облако пыли и металла. Радиоактивность вещества ниже, чем у обычного урана, но его частицы не распадаются в течение значительного периода времени, поясняет Reuters.

Соединённые Штаты и НАТО активно использовали боеприпасы такого типа во время военных кампаний в Персидском заливе и на Балканах. При этом МАГАТЭ настаивает, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане «показали, что наличие рассеянных в окружающей среде остатков обеднённого урана не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов».

Тем не менее после окончания конфликта радиоактивный материал может усложнить масштабную задачу по очистке территории Украины. Некоторые районы страны уже усеяны неразорвавшимися кассетными бомбами и другими боеприпасами, а также сотнями тысяч противопехотных мин, утверждает Reuters.