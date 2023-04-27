Великобритания уже поставила Украине тысячи снарядов для танков «Челленджер-2», в том числе бронебойные снаряды с обеднённым ураном, пишет Press TV, ссылаясь на заявление замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи. Между тем, многие эксперты отмечают, что такие снаряды особенно опасны для человека и природы, поскольку они создают токсичные и радиоактивные частицы.

Британские вооружённые силы уже начали поставлять Украине снаряды с обеднённым ураном, пишет Press TV, ссылаясь на заявление замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи. «Мы отправили Украине тысячи снарядов для танков «Челленджер-2», включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном», — приводит издание слова Хиппи.

Press TV напоминает, что Великобритания обещала передать Украине 14 танков «Челленджер-2». По словам Хиппи, поставленные боеприпасы уже под контролем вооружённых сил Украины. Он отметил, что Минобороны Великобритании не отслеживает позиции, с которых ВСУ ведут огонь снарядами с обеднённым ураном. Также Хиппи заявил, что у Великобритании не будет обязательства помочь очистить территорию от боеприпасов с обеднённым ураном после окончания конфликта.

Кроме того, Хиппи заявил, что риск нанесения вреда здоровью или окружающей среде путём использования снарядов с обеднённым ураном крайне мал. Однако недавние исследования показали, что такие снаряды действительно могут вызывать заболевания, пишет Press TV. Издание напоминает, что США активно использовали снаряды с обеднённым ураном в ходе двух своих операций в Ираке: некоторые исследователи считают, что это повлияло на волну дефектов у новорождённых в стране в последующие годы. По словам эксперта Дуга Вейра, когда снаряд с обеднённым ураном попадает в цель, он образует химически токсичную и радиоактивную пыль, опасную для дыхательных путей человека.

Россия неоднократно предостерегала западные страны от поставок снарядов с обеднённым ураном Киеву, напоминает Press TV. Российская сторона заявила, что использование таких боеприпасов может вызвать непоправимый вред здоровью украинцев и нанести огромный ущерб украинскому агропромышленному комплексу.