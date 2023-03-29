Скотт Риттер: снаряды с обеднённым ураном для Украины — это очередной безответственный, провокационный шаг со стороны НАТО

Решение британского правительства отправить на Украину снаряды с обеднённым ураном — это обострение конфликта, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В отличие от других стран, Россия проводила оценку влияния такого оружия и знает о страшных последствиях. А вот НАТО и США подавляют такую информацию, потому что не хотят отвечать за содеянное в Ираке и Косове.

Итак, британское правительство приняло решение отправить на Украину снаряды с обеднённым ураном в рамках пакета военной помощи наряду с танками Challenger 2, которые уже пообещали ранее вооружённым силам. И это после того, как Россия чётко дала понять, что будет рассматривать любое предоставление снарядов с обеднённым ураном на Украину как обострение. И если не положить этому конец, то это может привести к рассмотрению других ядерных вариантов.

Почему же Россия так переживает по этому поводу? С одной стороны, противотанковые снаряды с обеднённым ураном являются настолько эффективным оружием, что даже Советский Союз использовал их в собственных танках. Но русские, в отличие от НАТО, в отличие от Соединённых Штатов, в отличие от Великобритании, провели оценку воздействия обеднённого урана на своих солдат, а также на гражданских лиц, которым придётся жить на территории поля битвы после окончания военных действий.

Видите ли, здесь есть определённый опыт. Был конфликт в Косове. НАТО произвело более 30 тысяч выстрелов боеприпасами с обеднённым ураном во время недолгого конфликта в Косове. НАТО, Великобритания и другие говорят, что никакого значительного воздействия не было. Однако исследование, опубликованное Национальным институтом здравоохранения, обнаружило заметное увеличение случаев лейкемии из-за обеднённого урана.

Но если вы не признаёте причину таких результатов, то вам стоит посмотреть на Ирак. Там Соединённые Штаты использовали тонны обеднённого урана. Загрязнение там настолько распространено, что родились тысячи детей с патологиями, растёт количество случаев онкологии. А Соединённые Штаты подавляют эту информацию, потому что мы не хотим отвечать за содеянное. Потому что мы тоже используем боеприпасы с обеднённым ураном.

Каким же будет ответ России — мы не знаем. Но это очередной безответственный, провокационный, обостряющий ситуацию шаг со стороны НАТО, Соединённых Штатов и Великобритании с целью поддержать Украину.

Дата выхода в эфир 27 марта 2023 года.