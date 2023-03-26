NBC: Россия планирует впервые за несколько десятилетий разместить своё ядерное оружие за пределами страны

19:55
Голы Миранчука и Пиняева принесли победу России в товарищеском матче с Ираком
Сборная России одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче.
19:52
Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске
Пресс-служба правительства Тульской области заявила, что в регионе открыта горячая линия для пострадавших при взрыве в Киреевске.
19:50
Корнеев: у Пиняева есть все данные, чтобы перейти в более сильный чемпионат
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отметил игру полузащитника Сергея Пиняева в составе сборной России в товарищеском матче с командой Ирака.
19:39
Экс-разведчик ВС США Риттер не смог сдержать смех от слов Кирби о мирном плане по Украине
Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложила КНР.
19:35
Теннисистка Грачёва одержала разгромную победу в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
19:35
Явка на выборы в парламент Туркменистана составила 91,12%
Явка на выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана на момент закрытия избирательных участков в стране в 17:00 мск составила 91,12%.
19:30
Пиняев стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Сергей Пиняев отметился голом в товарищеском матче с командой Ирака.
19:30
В Федерации футбола Бразилии подтвердили интерес к Анчелотти
Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес подтвердил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти является одним из потенциальных кандидатов на аналогичную должность в сборной Бразилии.
19:24
Пиняев забил дебютный гол за сборную России в матче с Ираком
Сергей Пиняев удвоил преимущество сборной России в товарищеском матче с командой Ирака.
19:22
Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова заявила, что не выступит на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
19:18
Губернатор Тульской области созвал совещание после происшествия в Киреевске
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин созвал совещание после взрыва в Киреевске.
19:16
Боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские террористы обстреляли Донецк из РСЗО.
19:15
В Лисичанске артиллерийским ударом ВСУ повреждены больница и газопровод
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров.
19:14
Миранчук открыл счёт в товарищеском матче сборных России и Ирака
Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил гол в товарищеском матче с командой Ирака.
19:09
Плющев — о Радулове: капитанской повязке надо соответствовать
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поведении капитана «Ак Барса» Александра Радулова.
19:07
Следователи обнаружили обломки украинского БПЛА на месте взрыва в Тульской области
Следователи обнаружили обломки украинского БПЛА Ту-141 «Стриж» на месте взрыва в городе Киреевске в Тульской области.
19:03
Адиев — о матче с Данией: нам было некуда отступать
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Данией в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата Европы.
18:53
Подавший сигнал тревоги самолёт благополучно приземлился в Нижнем Новгороде
Следовавший рейсом Нижний Новгород — Москва пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту вылета.
18:50
Россия и Ирак играют вничью после первого тайма
Сборные России и Ирака не забили голов в первом тайме товарищеского матча.
18:49
Белый дом: США не намерены сокращать присутствие в Сирии после ударов по своим базам
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не собирается сокращать военное присутствие в Сирии после серии ударов по своим базам.
18:47
Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» билеты на первый матч серии с «Авангардом»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» билеты на первую игру финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:37
Вылетевший из Нижнего Новгорода пассажирский самолёт подал сигнал бедствия
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
18:36
Баринов сравнил сборную России с «Манчестер Сити»
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал последние результаты национальной команды.
18:24
Карчаа: визит Гросси на Запорожскую АЭС должен состояться 29 марта
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.
18:21
В Болгарии заявили о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Болгарский вице-президент Илияна Йотова заявила, что при отсутствии переговоров между Россией и Украиной существует риск серьёзной эскалации.
18:18
Горецка заявил, что всех шокировало увольнение Нагельсмана
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.
18:17
В Турции оценили в $9 млрд ущерб промышленным предприятиям страны от землетрясений
Министерство промышленности и технологий Турции заявило, что ущерб, нанесённый промышленным предприятиям страны в результате землетрясений 6 февраля, достигает $9 млрд.
18:07
Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией в матче отбора Евро-2024
Сборная Казахстана дома одержала победу над командой Дании в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024.
18:05
Бышовец о матче с Ираком: лишать Карпина возможности ошибаться мы не имеем права
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Ираком.
18:03
Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа
Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор».
18:00
Бышовец назвал заявления Матыцина в адрес Карпина необоснованными
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
17:55
МВД: в России в 2022 году в разы выросло число ложных сообщений об угрозе взрыва
Глава МВД России Владимир Колокольцев в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что количество ложных сообщений о террористических актах в стране в прошлом году выросло в восемь раз.
17:48
Баринов не сыграет в матче с Ираком из-за дискомфорта
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов не сыграет в товарищеском матче с Ираком.
17:44
Кечинов: сборной России пора уже обыграть азиатскую команду
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирака.
17:43
ЕС назвал планы Белоруссии по размещению ядерного оружия безответственной эскалацией
Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.
17:41
Тренер Федченко рассказала о заседании комиссии по этике ФФККР по делу Плющенко
Тренер по фигурному катанию Софья Федченко рассказала о прошедшем заседании комиссии по этике ФФККР по делу Евгения Плющенко.
17:37
Кузяев: будет интересно сыграть с Ираком, это крепкая команда
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.
17:33
ТАСС: причиной взрыва в Киреевске является БПЛА
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.
17:33
Карпин — о матче с Ираком: шапкозакидательского настроения быть не должно
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.
17:30
Мостовой: критика Матыцина в адрес Карпина по делу
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
17:26
Смородская считает, что Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.
17:24
Один человек госпитализирован после взрыва в Киреевске Тульской области
Медики госпитализировали пострадавшую после взрыва в городе Киреевске Тульской области, второму пострадавшему помощь оказана на месте.
17:23
Число пострадавших при взрыве в Киреевске возросло до трёх
Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске Тульской области увеличилось до трёх.
17:23
Ловчев: пока Рахимов, Шалимов и Аршавин обсуждали матч, мне всё время хотелось сказать, что ж вы буровите, ребята
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Рашида Рахимова, Игоря Шалимова и Андрея Аршавина в качестве экспертов на телевидении.
17:18
Червиченко о словах Матыцина про Карпина: этот министр спорта — посредственность
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
17:18
Мбаппе назвал главную цель сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал главную цель команды.
17:16
Москалькова призвала мир обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение права на свободу собраний во Франции.
17:11
В Туркменистане завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на выборах депутатов меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления завершилось в Туркмении.
17:08
Фоден не сыграет со сборной Украины из-за аппендицита
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустит матч второго тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Украины.
17:03
У штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024
В Лозанне (Швейцария) прошла акция протеста, обращённая к Международному олимпийскому комитету (МОК).