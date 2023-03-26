NBC: Россия планирует впервые за несколько десятилетий разместить своё ядерное оружие за пределами страны

Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает NBC. Как отмечается в материале, если Москва действительно поступит таким образом, то это станет первым за несколько десятилетий случаем, когда у России ядерное оружие будет развёрнуто за пределами страны.

Новая эскалация со стороны Владимира Путина. Сегодня он объявил о размещении тактического ядерного оружия у союзника России, в соседней Белоруссии, тем самым отправив сигнал о явной угрозе Украине. Со мной на связи из Белого дома Моника Альба. Моника, Россия не делала такого уже несколько десятилетий.



МОНИКА АЛЬБА, корреспондент NBC: Именно так. Президент Путин сегодня заявил, что Россия действительно планирует разместить тактические ядерные вооружения в соседней Белоруссии. Если так на самом деле произойдёт, то это станет первым с середины 1990-х годов случаем, когда у России ядерное оружие будет размещено за пределами страны.



Тактическое ядерное оружие в целом имеет меньшую силу взрыва. Оно предназначено для применения в районе боевых действий, однако его ещё никогда не использовали в бою. Происходит это на фоне того, как российские боевые действия на Украине продолжаются.



Также стоит отметить, что Белоруссия граничит с тремя странами НАТО. В интервью российскому государственному телеканалу господин Путин заявил, что строительство объектов для хранения этих вооружений может быть завершено к июлю.



Белый дом сегодня вечером отреагировал на происходящее, заявив, что официальные лица не видят никаких причин для корректировки ядерной политики США. Также было заявлено об отсутствии каких-либо указаний на то, что Россия готовится использовать ядерное оружие. Хосе.



Дата публикации 26 марта 2023 года.