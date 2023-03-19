Press TV: в Северной Корее сообщили, что для борьбы с США в армию записались 800 тысяч граждан

В КНДР сотни тысяч граждан вызвались участвовать в потенциальной войне с США, сообщает Press TV со ссылкой на местное СМИ. В частности, как отмечается в статье, только в пятницу в ряды вооружённых сил Пхеньяна вступили или повторно записались около 800 тыс. человек.

Сотни тысяч граждан Северной Кореи заявили о своей готовности участвовать в потенциальной войне против Соединённых Штатов, сообщает Press TV со ссылкой на государственную газету КНДР Rodong Sinmun.



Только в пятницу около 800 тыс. северокорейских рабочих и студентов вызвались вступить или повторно зачислиться в ряды вооружённых сил для участия в таких боевых действиях.



Комментируя проходящие сейчас совместные военные учения США и Южной Кореи, издание написало, что «провокации» Вашингтона и Сеула «переходят черту» и что это «нельзя больше терпеть». Северная Корея стремится продемонстрировать, что она может «одолеть» военный потенциал противника, указало Rodong Sinmun.



США и Южная Корея с начала года организовали серию военных учений, несмотря на жёсткие предупреждения со стороны Пхеньяна.



В понедельник союзники начали военные манёвры, получившие название «Щит свободы». Эти 11-дневные учения проводятся в масштабах, невиданных с 2017 года, и включают в себя полевые учения и высадку морского десанта.



Пхеньян рассматривает эти манёвры как потенциальную репетицию вторжения на его территорию.



В ответ Северная Корея активизировала ракетные испытания, которые она использует как средство предупреждения от дальнейших провокаций на Корейском полуострове.



Совсем недавно Пхеньян запустил свою самую большую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17», напоминает Press TV.