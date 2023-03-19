Press TV: в Северной Корее сообщили, что для борьбы с США в армию записались 800 тысяч граждан

03:36
Депутат Европарламента Донато поддержала французов, поддерживающих выход Франции из НАТО
Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато поддержала протестующих во Франции, которые требуют прекратить поставку оружия на Украину и выход страны из НАТО.
03:20
«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и из региона из-за непогоды
Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в Сочи и из города из-за неблагоприятных погодных условий.
03:12
Эдвардс победил Усмана и защитил чемпионский пояс UFC
Британский боец смешанных единоборств полусредней весовой категории Леон Эдвардс защитил чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
03:04
В Донецке сообщили о гибели мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ из РСЗО, сообщили в администрации Кировского района города.
03:00
Вяльбе считает, что Большунов прыгнул выше головы в спринтерской гонке чемпионата России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате России 2023 года в Тюмени.
02:50
Сербский композитор Райчкович призвал НАТО самораспуститься
Сербский активист и композитор Милош Райчкович призвал США прекратить опосредованную агрессию в адрес России, а НАТО предложил самораспуститься.
02:47
Писарев назвал предстоящий матч с Ираном лакмусовой бумажкой для сборной России
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о мартовских товарищеских матчах национальной команды.
02:37
Канчельскис — об игроках «Спартака» в сборной: главное сейчас просмотреть всех кандидатов
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал попадание восьми футболистов московского «Спартака» в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
02:34
Вучич заявил о достижении соглашений с Приштиной сразу по нескольким пунктам
Власти Сербии и Косова достигли соглашения по ряду пунктов о реализации предложения ЕС по урегулированию, заявил сербский лидер Александр Вучич.
02:33
Тихонов считает, что «Зенит» можно уже поздравить с золотыми медалями
Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали сезона-2022/23.
02:27
Число жертв землетрясения в Эквадоре возросло до 12
Число погибших при землетрясении в Эквадоре возросло до 12 человек, есть также пострадавшие.
02:18
Медведев — о выходе в финал в Индиан-Уэллсе: я пока я ещё не набрал оптимальную форму
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе (США).
02:07
«Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона
Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с новым контактом нападающего Артёма Дзюбы.
02:07
The Telegraph: Джонсон готовит «сенсационные» доказательства по делу о ковид-вечеринках
Экс-премьер Великобритании вскоре опубликует «сенсационные» доказательства по делу о ковид-вечеринках, сообщают источники The Telegraph.
02:01
Колыванов: «Спартак» будет вторым в этом сезоне, а «Динамо» поборется за третье место
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы бело-голубых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
01:52
Медведев продлил победную серию в АТР до 19 матчей
Россиянин Даниил Медведев установил очередной рекорд в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сезона 2023 года.
01:48
Вучич: прогресс Сербии на пути в ЕС зависит от имплементации договорённостей с Косово
Прогресс Сербии на пути к ЕС будет зависеть от имплементации договорённостей с Косово, заявил сербский лидер Александр Вучич по итогам 12-часовых переговоров с Приштиной при посредничестве Евросоюза.
01:40
Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А
Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович установил очередной рекорд.
01:34
Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев оформил выход в финал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США).
01:31
«Атлетико» разгромил «Валенсию» и продлил серию без поражений в Примере
«Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Валенсии» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
01:29
ВСУ выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска открыли огонь по Донецку из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
01:14
Приштина взяла обязательства по формированию Сообщества сербских муниципалитетов в Косове
В ходе переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера Косова Альбина Курти при посредничестве ЕС Приштина обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов.
01:13
Сафонов не играл с «Локомотивом» из-за недомогания
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему вратарь Матвей Сафонов не принял участие в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
01:06
Жители Израиля вышли на протесты против судебной реформы
Сотни тысяч граждан Израиля вышли на протесты против судебной реформы.
00:52
В полиции Нью-Йорка прокомментировали призыв Трампа к протестам
В полицейском управлении Нью-Йорка прокомментировали призыв экс-президента США Дональда Трампа к своим сторонникам выйти на протесты.
00:51
Гол Ибрагимовича на спас «Милан» от поражения в матче Серии А с «Удинезе»
«Милан» в гостях потерпел поражение от «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:34
Helsingin Sanomat: пять финских наёмников получили ранения на Украине
На Украине были ранены пять финских наёмников, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.
00:32
Медведев выиграл первый сет у Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев выиграл первую партию у американца Фрэнсиса Тиафо в матче 1/2 финала представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США).
00:23
Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи по итогам заседания «Рамштайна»
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление несколькими странами Запада новых пакетов военной помощи для Киева.
00:18
Массовая драка произошла на соревнованиях по рестболу в Москве
Соревнования по рестболу в Москве завершились крупной потасовкой среди участников и зрителей состязаний.
00:11
Водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек
Водитель легкового авто в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.
00:05
Тарханов: Баринов и Дзюба завели игроков «Локомотива» в перерыве матча с «Краснодаром»
Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов предположил, за счёт чего столичный «Локомотив» смог переломить ход матча 20-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
00:00
ВВС Британии заявили о сопровождении российских Ту-134 вблизи Эстонии
Британский и немецкий истребители Eurofighter Typhoon сопроводили российские самолёты вблизи воздушного пространства Эстонии 17 марта. Об этом говорится в заявлении ВВС Британии.
00:00
Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи
Певица МакSим почувствовала недомогание прямо во время концерта в Сочи, за её состоянием следят врачи, заявила пресс-секретарь артистки Яна Богушевская.
00:00
Тарханов — о матче «Локомотив» — «Краснодар»: давно не было такого прекрасного футбола
Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о результате матча 20-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром».
23:45
Постпред при ООН Небензя перечислил условия России по продлению зерновой сделки
Постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.
23:37
Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Детройт»
«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:31
Совет директоров «Локомотива» 22 марта вынесет вердикт по ситуации с Бариновым
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о скандальной ситуации с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым в матче 1/4 финала Кубка России с «Акроном» из Тольятти.
23:31
Власти Петербурга заявили, что смерть школьницы на уроке может быть связана с болезнью
Смерть школьницы на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге может быть связана с генетическим заболеванием. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина.
23:19
Боец ММА Саидов умер в США после кровоизлияния в мозг
Ушёл из жизни боец смешанных единоборств Мухаммадали Саидов из Таджикистана после несчастного случая на тренировке.
23:13
Американский ветеран Дрейвен отметил красоту российских женщин
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил восхищение красотой российских женщин и отметил, что россиянки не подвержены западным трендам.
23:09
Головин получил травму и пропустит 19 марта матч «Монако» с «Аяччо»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу с «Аяччо».
22:59
МС разгромил «Бёрнли» в матче 1/4 финала Кубка Англии, Холанд оформил хет-трик
«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Бёрнли» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.
22:57
На востоке Москвы произошёл пожар в бывшем магазине
В Москве на Новокосинской улице произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании.
22:55
Булыкин: на Конти рассчитывают, я бы не стал судить о его игре по трём матчам
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру защитника «Локомотива» Хермана Конти после победы команды над «Краснодаром» в рамках 20-го тура РПЛ.
22:50
Булыкин считает Дзюбу, Баринова и Пиняева новыми лидерами «Локомотива»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал лидеров «Локомотива» после победы над «Краснодаром» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
22:47
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырёх
В Эквадоре число жертв землетрясения выросло до четырёх, зафиксированы разрушения в нескольких провинциях.
22:45
Булыкин: игроки «Краснодара» решили остаться в раздевалке после первого тайма
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).
22:42
Мокаев удушающим приёмом победил Фильо на турнире UFC 286 в Лондоне
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев нанёс поражение бразильцу Джафелю Фильо в поединке наилегчайшей весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 286 в Лондоне.
22:37
Пятеро детей провалились под лёд в Калужской области, двое из них утонули
На реке Протве в Обнинске Калужской области пятеро детей провалились под лёд. Двое из них погибли.