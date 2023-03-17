Bloomberg: вселить страх во врагов — Пхеньян объяснил недавний запуск баллистической ракеты

19:12 МИД России: США фактически бросают своих бывших афганских союзников на произвол судьбы В российском МИД сообщили, что Вашингтон фактически бросает большинство своих бывших афганских союзников на произвол судьбы.

19:08 Черчесов считает важным участие сборной России по футболу в чемпионате Центральной Азии Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможности выступления сборной России по футболу в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.

19:06 Черчесов надеется, что «Торино» выкупит Миранчука у «Аталанты» Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

19:01 Колосков заявил, что матч с Ираном станет проверкой боеготовности сборной России Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана .

18:59 Global Times: США используют военную технику для провокаций против условных противников Соединённые Штаты используют провокации с применением своей военной техники против «условных противников», это сильно осложняет ситуацию в том или ином регионе, пишет китайское издание Global Times.

18:51 Berliner Zeitung: на рынки в Польшу регулярно привозят российские овощи Российские огурцы и помидоры продают на рынках в Польше, несмотря на санкции. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

18:40 Axios: YouTube 17 марта снимет ограничения с канала экс-президента США Трампа Видеохостинг YouTube заявил о восстановлении аккаунта экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

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18:31 Confidencial: западные союзники Украины опасаются расширения военных целей Украины Ряд союзников Украины выразили опасения, что киевские власти расширят свои военные цели после получения истребителей. Об этом пишет испанская газета Confidencial.

18:29 Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

18:16 Эрдоган: Турция не скажет «да» членству Швеции в НАТО, если не будет борьбы с терроризмом Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет сказать «да» членству Швеции в НАТО, если она не будет рядом с Анкарой по борьбе с терроризмом.

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18:06 В Белом доме заявили, что сейчас не обсуждается вопрос о поставках F-16 Украине Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция Соединённых Штатов по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители.

18:05 Набиуллина: Центробанк будет бороться с сомнительными ипотечными схемами Центробанку России не нравятся сомнительные схемы застройщиков по ипотеке в стране. Регулятор готов бороться с ними, предлагая решения Госдуме.

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