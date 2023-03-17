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Bloomberg: вселить страх во врагов — Пхеньян объяснил недавний запуск баллистической ракеты

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Недавний пуск новейшей МБР «Хвасон-17» должен был «вселить страх во врагов» КНДР, — об этом, как сообщает Bloomberg, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Испытание ракеты, как отмечает издание, прошло незадолго до встречи на высшем уровне между Южной Кореей и Японией, а также на фоне крупных совместных учений Сеула и Вашингтона.
Bloomberg: вселить страх во врагов — Пхеньян объяснил недавний запуск баллистической ракеты
AP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведённый Пхеньяном перед встречей на высшем уровне между Южной Кореей и Японией, должен был «вселить страх во врагов», сообщает Bloomberg со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Испытательный пуск МБР «Хвасон-17», на котором в четверг присутствовал Ким Чен Ын вместе со своей дочерью, был вызван «безумными, провокационными и агрессивными крупномасштабными военными учениями, проведёнными США и южнокорейскими предателями-марионетками», сообщило в пятницу официальное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пуск ракеты был произведён в четверг за несколько часов до того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль отправился в Японию на «редкий саммит» с премьер-министром Фумио Кисидой, чтобы обсудить с ним способы устранения разногласий, а также сотрудничество с их общим союзником США для противостояния ядерным угрозам со стороны «режима Кима и ему подобных».

На этой неделе США и Южная Корея, как напоминает издание, начали одни из крупнейших за последние годы совместных военных учений. Северная Корея пообещала беспрецедентный ответ на эти манёвры, а влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон пригрозила превратить Тихий океан в «полигон».

Запущенная в четверг межконтинентальная баллистическая ракета достигла высоты около 6 тыс. км и преодолела расстояние около 1000 км приблизительно за 70 минут. Затем, как сообщило японское Министерство обороны, МБР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам экспертов по вооружениям, «Хвасон-17» — это новейшая межконтинентальная баллистическая ракета, самая крупная в мире из тех, которые можно перевозить по дорогам. Эта МБР, как отмечается в статье, по всей видимости, предназначена для доставки до США ядерного заряда.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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