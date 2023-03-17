Рисков больше, чем пользы — American Conservative поставил под сомнение необходимость для США в наземном ядерном оружии

Соединённым Штатам следует избавиться от «реликтов холодной войны» — межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, пишет The American Conservative. По мнению издания, стране для сдерживания потенциальных противников вполне хватит стратегической авиации и подлодок, а ядерное оружие наземного базирования лишь обременяет бюджет и увеличивает вероятность просчёта.

В прошлом месяце пролёт китайского воздушного шара вызвал много шума и возмущения в Соединённых Штатах. Некоторые начали задаваться простым вопросом: почему аппарат парил над Монтаной?

Дело в том, что в Монтане, наряду с Вайомингом и Северной Дакотой, находятся шахты межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Эти 400 МБР, которые способны пролетать не менее 6 тыс. миль и нести до трёх ядерных боеголовок, составляют впечатляющий арсенал. И при этом они «совершенно не нужны для национальной безопасности», пишет The American Conservative.

По словам издания, с 1960-х годов США разработали триаду методов нанесения ядерного удара по СССР. Она включала стратегическую авиацию, подводные ракетоносцы и ракеты наземного базирования. Хотя Советский Союз распался более 30 лет назад, эта доктрина осталась неизменной.

Первый приоритет ядерной политики — сдерживание потенциального удара по Соединённым Штатам. Последствия американского ответа должны быть настолько разрушительными, что ни одна страна не сочтёт такое нападение оправданным, поясняет The American Conservative.

В таком контексте некоторые чиновники воспринимают МБР в качестве «губки». По их мнению, существование арсенала заставит противника атаковать каждую шахту хотя бы один раз, чтобы избежать ответного удара любой уцелевшей ракеты. Однако такое нападение было бы самоубийственным для любой страны, даже если бы у США не было ядерного оружия наземного базирования, подчёркивает издание.

Большинство из 14 американских подводных лодок, способных нести ядерные ракеты, постоянно находятся в море. Их практически невозможно найти, и каждая из них способна запустить достаточное количество снарядов, чтобы в одиночку разрушить 20 вражеских городов.

ВВС США насчитывают 96 самолётов, способных нести ядерное оружие. Более того, скоро их ряды пополнит «самый передовой среди малозаметных бомбардировщиков» B-21 Raider, обращает внимание The American Conservative.

«Межконтинентальные баллистические ракеты не просто не нужны для сдерживания. Представляемый ими риск стратегического просчёта ужасает», — отмечает издание.

Бывший министр обороны США Уильям Перри признавал, что ядерное оружие наземного базирования представляет собой головоломку «используй или потеряешь». В случае атаки американские МБР могут быть запущены только до того, как их уничтожат приближающиеся ракеты. Если тревога окажется ложной, Америка непреднамеренно начнёт ядерную войну. Ведь ракеты в отличие от бомбардировщиков и подлодок отозвать нельзя.

Другой экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис также поднимал этот вопрос. Он советовал конгрессу задуматься, не пора ли «свести триаду к диаде» путём «удаления ракет наземного базирования», чтобы «уменьшить опасность ложной тревоги».

Несмотря на эти предупреждения экспертов, планы по созданию нового ядерного оружия наземного базирования продвигаются вперёд. Компания Northrop Grumman собирается поставить ракету на замену Minuteman III в 2029 году в рамках модернизации, стоимость которой составит около $100 млрд.

«Учитывая их слабое стратегическое обоснование, высокую вероятность просчёта и непомерные затраты на модернизацию, Америке пора отказаться от ядерного оружия наземного базирования в пользу бомбардировщиков и подводных лодок. Америка может спокойно выполнять миссию сдерживания, не беря на себя ненужные риски и расходы, связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами», — рассуждает The American Conservative.

Демонтаж ядерного оружия наземного базирования может показаться сомнительным на фоне слухов, что Пекин увеличивает свой арсенал. Однако американские бомбардировщики и подводные лодки «по-прежнему дают Китаю все основания полагать, что он не сможет избежать сокрушительного возмездия за любую попытку нанести первый удар по США», настаивает издание.

А как же Россия? Стоит ли отказываться от идеи о сокращении числа межконтинентальных баллистических ракет после того, как страна приостановила своё участие в СНВ-III? Вовсе нет, потому что эта ситуация не нова, утверждает The American Conservative.

В 2002 году Москва вышла из СНВ-II, и США всё равно в одностороннем порядке сократили число МБР. Америка списала все 50 ракет Peacekeeper и их 500 ядерных боеголовок, потому что и военное, и политическое руководство больше не видели в них необходимости. Но «никакого первого удара со стороны русских не последовало», напоминает издание.

На его взгляд, даже если Россия нарастит свой ядерный арсенал, Вашингтон сможет достичь достаточного уровня сдерживания, не полагаясь на механизмы доставки, над которыми довлеет принцип «используй или потеряешь». Его опасность полностью проявилась в 1979-м и 1980 году, когда четыре отдельных случая компьютерных сбоев вызвали ложное предупреждение о приближающейся массированной ракетной атаке со стороны СССР.

Списание «склонных к ошибкам» МБР пошлёт «отличный сигнал» Москве и Пекину о том, что Вашингтон стремится избежать трагического обострения ситуации. Более того, принятие более сдержанной общей стратегии, исключающей первый удар, прояснит оборонительный характер ядерной политики Америки, полагает издание.

«Выбрасывая на свалку межконтинентальные баллистические ракеты, Америка получает ядерные силы, столь же смертоносные, но более управляемые, живучие и полезные. Чтобы избежать как катастрофических просчётов, так и колоссальной траты денег налогоплательщиков, давно пора избавиться от этих реликтов холодной войны. Без них Америка и мир будут в большей безопасности», — заключает The American Conservative.