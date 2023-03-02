Обозреватель AC: Запад, преисполненный высокомерием и лицемерием, пытается превратить региональный конфликт в катастрофический глобальный пожар

Современная Россия — это не Советский Союз Иосифа Сталина, и она не представляет глобальной угрозы, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. Между тем, как отмечает автор, Запад, преисполненный высокомерием и лицемерием, стремится преувеличить важность украинского конфликта и превратить в целом ограниченное региональное противостояние в потенциально катастрофический глобальный пожар.

Те, кто считает Америку гегемоном с однополярным могуществом, склонны игнорировать потенциальное применение Москвой ядерного оружия, но никогда ещё две крупные ядерные державы не сталкивались так близко друг с другом в горячем конфликте, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.



Причём президент Украины Владимир Зеленский уже пытался втянуть США в нынешний конфликт, используя свой же ракетный удар по Польше.



«Увы, Запад, преисполненный высокомерием и лицемерием, ведёт себя не менее пропагандистски, чем Россия, стремясь преувеличить важность этого конфликта и превратить в целом ограниченное региональное противостояние в потенциально катастрофический глобальный пожар», — сетует автор.



Начнём с того, что ввод российских войск на Украину не был неспровоцированным. Официальные лица стран — членов НАТО демонстративно лгали о своих планах расширения альянса, нарушали обещания, данные Москве, и игнорировали озабоченность последней по поводу безопасности, что привело к многочисленным жалобам и угрозам со стороны России.



Негативные последствия американского и европейского высокомерия были почти предопределены. Доверие к Вашингтону и его моральное положение были ещё больше подорваны двумя десятилетиями ненужных конфликтов, которые разрушили несколько стран и унесли жизни миллиона человек.



Утверждение о том, что сейчас идёт борьба между автократией и демократией, бессмысленно. На земле относительно мало либеральных демократий, и это одна из причин, по которой глобальный Юг не впечатлён ханжескими заявлениями Вашингтона по этому вопросу.



Многие номинальные демократии, такие как Индия, становятся всё более неприятным местом для любого, кто верит в индивидуальную свободу и ограниченное правительство. В то время как администрация Байдена бесконечно болтает о своей исторической преданности демократии, Вашингтон продолжает низкопоклонничать перед Саудовской Аравией. Не менее алчно ведут себя европейцы, когда ставят выгоду выше принципа при установлении деловых связей по всему миру, каким бы кровожадным ни был их партнёр.



«Россия не представляет глобальной угрозы, разумеется, и в военном отношении», — считает автор.



По его словам, Россия — это не Советский Союз Иосифа Сталина. В военном отношении Москва не представляет никакой угрозы для США, кроме ядерной, и это аргумент в пользу избегания, а не инициирования конфликта.



Кроме того, у Америки и России нет значимых территориальных споров, и нет никаких доказательств того, что Путин или какой-то другой важный человек в Москве желает войны с США.



«Хотя это и не любят признавать, но Вашингтон был самой агрессивной военной державой со времён окончания холодной войны, нанося гораздо больший вред и убивая гораздо больше людей, чем любое другое государство. Ничто из того, что сделала Россия, не угрожало Америке сколько-нибудь значимым образом», — подчёркивает Бэндоу.



Между тем перманентная изоляция России и превращение её в гигантскую Северную Корею, только лучше вооружённую, может иметь пугающие последствия. Ещё хуже может быть в случае её насильственного, беспорядочного распада, когда тысячи единиц ядерного оружия окажутся доступными для покупки, обильные арсеналы обычных вооружений будут открыты для разграбления и возникнет угроза гражданской войны, говорится в статье.



Обозреватель The American Conservative считает, что западные союзники правы, вставая в украинском конфликте на сторону Киева. Однако, по мнению автора, главный долг Вашингтона перед американским народом, а не перед Европой или Украиной.



«Политика США и Европы должна быть направлена ​​на прекращение, а не на разжигание конфликта. Экстравагантные утверждения о глобальном значении Украины и о том, что будущее мира зависит от исхода нынешнего конфликта, — банальная чепуха», — подытоживает Дуг Бэндоу.