Высокопоставленный офицер финской армии, участвовавший в обучении украинских солдат, подверг резкой критике уровень подготовки ВСУ, пишет SwebbTV. По мнению военного, побеседовавшего с изданием Yle на условиях анонимности, украинцы возомнили себя хорошими солдатами, однако они плохо обучены и плохо воспринимают критику. Офицер убеждён, что, будучи ядерной державой, Россия не проиграет, а Украина будет вынуждена отказаться от территорий, которые находятся под контролем вооружённых сил России.

В западных СМИ украинский конфликт представлен ​​так, будто бы Украина его может выиграть и в конечном итоге победит Россию на поле боя. Однако на самом деле это скорее фантазии, и дела Украины на фронте обстоят очень плохо, а вооружённое противостояние никогда не закончится уходом России. Об этом заявил высокопоставленный офицер финский армии на условиях анонимности в интервью изданию Yle. По мнению военного, который участвовал в обучении бойцов ВСУ, Украина проиграет, если не произойдёт ничего «кардинального». Как отмечает SwebbTV, на Западе конфликт преподносится не соответствующим действительности, а политикам западного мира не хватает реализма.

Финский офицер назвал уровень компетентности ВСУ «позорно низким». SwebbTV подчёркивает, что по прошествии одного года своей работы на Украине военный убеждён, что украинским бойцам не хватает тактических навыков, а армией командует «очень некомпетентное руководство». Офицер заявил, что украинцы возомнили себя хорошими солдатами, однако от «сидения в окопах на протяжении восьми лет» хорошими солдатами не становятся. По его словам, хорошими солдатами становятся в результате тренировок. Помимо прочего, украинцы неспособны вести мобильные боевые действия, и им вообще не удалось прорвать укреплённые позиции России.

По мнению финского офицера, успехи ВСУ были вызваны «везением» и прошлыми промахами российского военного командования, а не компетентностью Украины. Теперь же российские войска «усвоили урок, а украинцы — нет». Высокопоставленный военный считает, что одного желания бороться и побеждать недостаточно, а с военными средствами, которые используют ВСУ, Россию «никогда не победить». Офицер считает выдачей желаемого за действительное, что Украина когда-либо сможет вернуть себе Крым, а также усомнился в каком-либо контрнаступлении Украины в будущем, пишет SwebbTV.