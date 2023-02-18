JW: украинская пропаганда зовёт добровольцев «с жаждой крови» в нацистские подразделения
Украинские военные усиленно работают над набором свежих сил для новых штурмовых бригад. В дополнение к одному подразделению Нацполиции и Госпогранслужбы в них должны войти шесть бригад Национальной гвардии, которая до начала спецоперации насчитывала около 60 тыс. человек и подчиняется министерству внутренних дел. Эти ударные подразделения должны состоять исключительно из добровольцев. Как пишет Junge Welt, в состав нового штурмового формирования также входит самое известное элитное фашистское подразделение Национальной гвардии, которое приобрело культовый статус «героических защитников «Азовстали» как на Украине, так и во всём западном мире. Недавно делегация «Азова»* отпраздновала в Париже предварительный просмотр пропагандистского фильма «Слава Украине» праворадикального публициста Бернара-Анри Леви с видными деятелями французской политики, бизнеса и культуры — включая бывшего президента Франсуа Олланда.
Как продолжает издание, нацистское спецподразделение под командованием основателя «Азова» Андрея Билецкого, сформированное в феврале 2022 года и вскоре после этого включённое в состав регулярной армии, три недели назад уже было увеличено до бригады. Однако недавно «Азов» также стал масштабной военизированной организацией в составе Национальной гвардии, в качестве которой он был изначально создан в 2014 году, и может действовать самостоятельно.
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