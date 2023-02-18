На Украине продолжают набирать добровольцев в нацистские подразделения, где им обещают привилегии, о которых солдаты регулярной армии, часто загоняемые в мясорубку без какой-либо серьёзной подготовки или достаточного снаряжения, могут только мечтать. Как пишет Junge Welt, украинская пропагандистская машина усиливается и распространяет не только откровенную дезинформацию, но и идеи фашизма, которые подхватывают политики и СМИ в ЕС и США.

Украинские военные усиленно работают над набором свежих сил для новых штурмовых бригад. В дополнение к одному подразделению Нацполиции и Госпогранслужбы в них должны войти шесть бригад Национальной гвардии, которая до начала спецоперации насчитывала около 60 тыс. человек и подчиняется министерству внутренних дел. Эти ударные подразделения должны состоять исключительно из добровольцев. Как пишет Junge Welt, в состав нового штурмового формирования также входит самое известное элитное фашистское подразделение Национальной гвардии, которое приобрело культовый статус «героических защитников «Азовстали» как на Украине, так и во всём западном мире. Недавно делегация «Азова»* отпраздновала в Париже предварительный просмотр пропагандистского фильма «Слава Украине» праворадикального публициста Бернара-Анри Леви с видными деятелями французской политики, бизнеса и культуры — включая бывшего президента Франсуа Олланда.

Как продолжает издание, нацистское спецподразделение под командованием основателя «Азова» Андрея Билецкого, сформированное в феврале 2022 года и вскоре после этого включённое в состав регулярной армии, три недели назад уже было увеличено до бригады. Однако недавно «Азов» также стал масштабной военизированной организацией в составе Национальной гвардии, в качестве которой он был изначально создан в 2014 году, и может действовать самостоятельно.

Наградой вступившим являются привилегии, о которых солдаты регулярной армии, которых часто загоняют в мясорубку Донбасса без какой-либо серьёзной подготовки или достаточного снаряжения, могут только мечтать: интенсивная подготовка артиллеристов, танкистов и операторов беспилотников в течение нескольких месяцев офицерами с боевым опытом, привлекательная зарплата, лечение в государственных больницах, а позднее — получение университетского диплома или карьера в министерстве внутренних дел.

Заявление «Мы гарантируем выполнение боевых задач на передовой с единомышленниками», вероятно, привлечёт прежде всего воинствующих правых с большой жаждой крови. Наиболее заманчивым для них может стать пункт назначения «боевой командировки», который Билецкий назвал «самым сложным регионом» — Бахмут.

«Решающее сражение в этом конфликте ещё впереди. Он нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность», — хвастался Билецкий 26 января, рассказывая о возросшей мощи своих войск и обещая «жаркую зиму» для России. — Мы готовим для неё много сюрпризов».

«Азов» развернул тщательно продуманную кампанию для своих новобранцев. Рекламные ролики разработаны в соответствии с высочайшими культурно-индустриальными стандартами голливудских военных фильмов. С помощью быстрой нарезки драматических кадров, подкреплённых архаичными звуками боевых горнов и бомбардировок, а также ударами пульса для усиления выброса адреналина, происходит обращение к самым низменным инстинктам насилия.

Как заключает издание, благодаря своей постоянно растущей пропагандистской машине «Азов» распространяет не только идеологию фашизма и «сверхчеловека» и мифы о героях, но и целенаправленную дезинформацию: прежде всего ложь о том, что «Азов» порвал с нацизмом, которую в больших масштабах распространяют политики и СМИ в ЕС и США. Однако сам лидер нацбатальона Билецкий уже развенчал её: он воздал должное Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим пособникам гитлеровской Германии, которые частично ответственны за холокост, и призвал своих последователей к решительным действиям.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.