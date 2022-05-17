SUD RADIO: «европейское оружие в руках у нацистов из «Азова» — бывший французский военный выступил против военной помощи Украине

Бывший военнослужащий французской армии Адриен Боке, недавно побывавший на Украине, заявил в эфире радиостанции Sud Radio, что поставляемое Киеву оружие оказывается в руках нацистов из батальона «Азов». Как предположил гость радиопрограммы, президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, начал осознавать этот факт, раз не спешит ехать в Киев с визитом. Бывший военный призвал жителей Европы выступить против вооружения неонацистcких группировок на Украине.

АДРИЕН БОКЕ, бывший военнослужащий французской армии: Можно вернуться к разговору о французском президенте, о президенте Макроне, который не едет на Украину. Почему он не едет на Украину?

И Зеленский, кстати, его яростно критиковал за это.

АДРИЕН БОКЕ: Вот именно! Я вам выскажу своё личное мнение. Мне кажется, господин Макрон, возможно, начинает видеть или осознавать кое-что. Может, это то, о чём я уже говорил: что в действительности мы передаём оружие и боеприпасы неонацистским группировкам. Я вам честно скажу, я недавно обошёл военных и поспрашивал их. Две трети французских военнослужащих поражены тем фактом, что Европа и Франция, в том числе, передают оружие батальону «Азов».*

Я бы что ещё хотел сказать. Покажите ещё раз… Вы знаете — конечно, нужно быть крайне осторожными, я не знаю, было ли это фото подделано или нет, — но видели ли вы фото человека из Буффало, который убил около десятка афроамериканцев?

АДРИЕН БОКЕ: Чудовищно!

Вы его видели? Это ужасно. Так вот, у этого человека на фото, — вот, что меня поразило, я раньше такого не видел — был медальон с таким же изображением, как посередине.

АДРИЕН БОКЕ: Да, это из Третьего рейха.

Вот, у него был медальон с символикой Третьего рейха. Есть фото, на нём изображён молодой парень, белый вот с этим… Задаёшься вопросом, нацист он или нет?

АДРИЕН БОКЕ: Посмотрите, вот этот символ у батальона «Азов». Он вот здесь. Его никак не видоизменили. Вы знаете, я призываю всех военных, всех европейских военных, и даже всех европейских евреев задаться вопросом и, может быть, как-то отреагировать на поставки Европой вооружений этому батальону «Азов»

Я бы не ограничивался военными и евреями. Это призыв ко всем, я думаю.

АДРИЕН БОКЕ: Ко всем! Мы помним обо всех наших погибших, обо всех наших ветеранах и обо всех бойцах, умерших за Францию в 1945-м, сражавшихся, чтобы уничтожить такие вещи на корню, а сегодня они преспокойно воюют, используя европейское оружие и боеприпасы, это недопустимо!

Дата выхода в эфир 16 мая 2022 года.



*«Азов» — националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.