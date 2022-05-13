Global Times Оригинал

GT: экспансия НАТО у границ России превращает Европу в пороховую бочку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сохранение нейтралитета после Второй мировой войны принесло много пользы для развития таких стран, как Финляндия и Швеция. Однако НАТО после продвижения на восток теперь устремляется на север, всё больше приближаясь к границам России. Эта опасная экспансивная политика в итоге угрожает превратить Европу в новую «пороховую бочку», предупреждает Global Times.
GT: экспансия НАТО у границ России превращает Европу в пороховую бочку
AP

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО», — заявили в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин. Аналогичное заявление вскоре ожидается и от властей Швеции. Это показывает, что после своего расширения на восток НАТО теперь движется на север, пишет Global Times. 

И это вскоре может превратить Европу в «новую пороховую бочку», подчёркивается в статье. Политика строгого нейтралитета, которой Финляндия придерживалась раньше, после начала российской спецоперации на Украине резко поменялась. Сохранение нейтралитета принесло много пользы развитию таких стран, как Финляндия и Швеция, отмечает Global Times.

Однако эти две страны, не вступавшие в НАТО даже в эпоху холодной войны, решили присоединиться к военному союзу сейчас. И наблюдатели предупреждают, что такой шаг приведёт к резкому наращиванию потенциала НАТО, создавая новый серьёзный вызов для сложившейся ранее системы безопасности в Европе, пишет  Global Times.

Речь идёт о том, что при обсуждении архитектуры европейской безопасности невозможно исключить из этой концепции Россию, которая находится в непосредственном соседстве с Европой — и обладает территорией порядка 17 млн кв.км, населением около 145 млн человек, а также второй по мощи армией в мире, подчёркивается в статье. Стремление наращивать напряжённость в отношениях между Европой и Россией в реальности не приведёт к успеху, предупреждает Global Times.

«Каким образом европейскую безопасность можно укрепить, создавая угрозу для безопасности России?» — задаётся вопросом автор. После нескольких этапов расширения на восток в составе НАТО уже оказались некторые члены бывшего «советского» блока. Однако очевидно, что такая экспансия альянса лишь повысила уровень опасности в Европе, а не сделала её безопаснее, подчёркивается в статье. 

Тем не менее в НАТО активно приветствуют новое расширение альянса на север, хотя при этом дисбаланс в сфере европейской безопасности будет лишь усугубляться, пишет Global Times. Геополитическую карту Европы продолжают перекраивать. Но если Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяжённостью около 1340 км, вскоре станет новым членом НАТО, это будет «опасной провокацией прямо у порога России», предупреждает автор. 

По его мнению, Европа в итоге не получит от этого никаких преимуществ, в то время как её безопасность станет ещё более хрупкой, поскольку вероятность нового конфликта между Россией и НАТО будет только увеличиваться.

После окончания холодной войны баланс европейской безопасности и так был нарушен, когда Североатлантический альянс, у которого после распада организации Варшавского договора фактически больше не было оправданий для существования, не только остался в живых, но даже получил новую роль, обеспечивая военную опору для мировой гегемонии США, заявил в интервью Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений. 

Хуже того, в мире не осталось другой военной организации, которая могла бы сдерживать и уравновешивать НАТО, что также создаёт огромный дисбаланс в сфере глобальной безопасности, подчеркнул китайский эксперт. Альянс полагается на армию и экономическую мощь Запада, однако Россия по-прежнему имеет «туза в рукаве» в виде нескольких тысяч ядерных боеголовок. Поэтому дальнейшие провокации со стороны НАТО против России могут поставить под угрозу не только Европу, но и весь мир, отмечается в статье.

Возможно, Финляндия и Швеция надеются, что после вступления в НАТО они могут получить дополнительную военную защиту. Однако в случае реального конфликта с Россией Финляндия окажется на передовой и первой ощутит на себе все негативные последствия, предупредил Сунь в интервью Global Times.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона также должны извлечь уроки из того, что фатальный дисбаланс в архитектуре европейской безопасности приводит к потрясениям и катастрофам, подчёркивается в статье. После окончания Второй мировой войны США постоянно стремились создать собственную глобальную систему безопасности для сдерживания социалистических стран, но это не удавалось из-за противоречий между союзниками.

Однако совсем недавно Национальное разведывательное управление Южной Кореи стало первым азиатским членом, присоединившимся к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Кроме того, Южная Корея и Япония были приглашены на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце. Это может сигнализировать о попытках наладить взаимодействие между азиатскими союзниками США и НАТО, поэтому следует проявить особую бдительность, пишет Global Times.

По мнению автора, США и НАТО могут попытаться применить свою логику силовой политики военных блоков, базирующуюся на мышлении времён холодной войны, превращая и другие регионы мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, в новые «пороховые бочки», как уже случилось в Европе. Страны этого региона должны извлечь уроки из украинского кризиса и объединить свои усилия, чтобы исключить иностранное вмешательство, самостоятельно укрепляя свою безопасность и не допуская, чтобы кризис, подобный европейскому, возник у них на пороге, заключает Global Times.

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Global Times Китай Азия
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