Le Figaro: президент Финляндии возложил на Россию ответственность за вступление его страны в НАТО

Финляндия и Швеция намерены подать заявку на вступление в НАТО, а пока они подписали соглашение о взаимной защите с Великобританией. При этом президент Финляндии заверил, что их решение о вступлении в альянс нельзя рассматривать как расширение собственной безопасности за счёт других, а также что ответственность за это лежит на России, пишет Le Figaro.

Присоединение Финляндии к НАТО не будет направлено против кого бы то ни было, заявил президент Финляндии во время подписания соглашения о взаимной защите с Великобританией. Как пишет Le Figaro, Саули Ниинистё также возложил на Москву ответственность за этот шаг его страны. «Если мы вступим в НАТО, мой ответ России будет таким: «Посмотрите в зеркало: это вы так сделали», — приводит издание его слова.

Но при этом он заверил, что вступление в НАТО — это «не игра с нулевой суммой» и если Финляндия наращивает свою безопасность, то не за счёт других стран. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был рядом с Ниинистё во время этих заявлений, НАТО — это «оборонный альянс».

Оба лидера подписали также соглашение о взаимопомощи во время войны и с Финляндией. Этот документ будет работать на время подачи кандидатуры двух скандинавских стран на вступление в альянс, ведь сам альянс распространяет свои гарантии только на те страны, которые уже являются его членами.

При этом на пресс-конференции президента Финляндии спросили о последствиях такого решения, которые будут в негативном ключе восприняты Россией. Но он отметил, что требования России о нерасширении НАТО лишают скандинавские страны свободы выбора. К тому же российская спецоперация на Украине заставила их задуматься, поскольку Финляндия тоже граничит с Россией на протяжении почти 1300 км, пишет Le Figaro.