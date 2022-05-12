Le Figaro: президент Финляндии возложил на Россию ответственность за вступление его страны в НАТО

Финляндия и Швеция намерены подать заявку на вступление в НАТО, а пока они подписали соглашение о взаимной защите с Великобританией. При этом президент Финляндии заверил, что их решение о вступлении в альянс нельзя рассматривать как расширение собственной безопасности за счёт других, а также что ответственность за это лежит на России, пишет Le Figaro.
Присоединение Финляндии к НАТО не будет направлено против кого бы то ни было, заявил президент Финляндии во время подписания соглашения о взаимной защите с Великобританией. Как пишет Le Figaro, Саули Ниинистё также возложил на Москву ответственность за этот шаг его страны. «Если мы вступим в НАТО, мой ответ России будет таким: «Посмотрите в зеркало: это вы так сделали», — приводит издание его слова.
Но при этом он заверил, что вступление в НАТО — это «не игра с нулевой суммой» и если Финляндия наращивает свою безопасность, то не за счёт других стран. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был рядом с Ниинистё во время этих заявлений, НАТО — это «оборонный альянс».
Оба лидера подписали также соглашение о взаимопомощи во время войны и с Финляндией. Этот документ будет работать на время подачи кандидатуры двух скандинавских стран на вступление в альянс, ведь сам альянс распространяет свои гарантии только на те страны, которые уже являются его членами.
При этом на пресс-конференции президента Финляндии спросили о последствиях такого решения, которые будут в негативном ключе восприняты Россией. Но он отметил, что требования России о нерасширении НАТО лишают скандинавские страны свободы выбора. К тому же российская спецоперация на Украине заставила их задуматься, поскольку Финляндия тоже граничит с Россией на протяжении почти 1300 км, пишет Le Figaro.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что собранную в регионе гумпомощь отправили в Мариуполь, а также Новоазовский и Тельмановский районы. Помимо продуктов и товаров нуждающиеся получат питьевую воду.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса, в рамках которого фуры с гуманитарной помощью отправляются в Донецкую и Луганскую народные республики.
В Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Савёловского суда Марию Михайлову.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января по март текущего года предприятия столицы отгрузили фармацевтической продукции потребителям на 69,9 млрд рублей.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что девелоперам, арендующим у Москвы застроенные участки и планирующим разместить там новые сооружения, нужно оформить допсоглашение и оплатить смену вида разрешённого использования (ВРИ) земли.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил бывшему главному тренеру сборной России Вячеславу Быкову, который назвал несправедливостью перенос этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение о том, сможет ли Германия заместить российский газ поставками из других регионов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о том, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, осуждённому за взятку и освобождённому в рамках условно-досрочного освобождения, запрещено менять место жительства без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.
Координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о хакерском программном обеспечении (ПО), с помощью которого можно изменить настройки скорости электросамокатов.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного поединка между бывшим обладателем пояса бразильцем Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым из России.