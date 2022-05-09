Обозреватель DWN: для Швеции, Финляндии и Австрии выгоднее сохранить нейтралитет, чем вступать в НАТО

Нынешнее стремление Швеции, Финляндии и Австрии в НАТО абсурдно, потому что членством в альянсе они не только не улучшат своего положения, но даже ухудшат его, пишет журналист Рональд Барацон в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Члены НАТО берут на себя больше обязательств, чем получают выгоды, а их защита при этом вовсе не гарантирована. Поэтому разумнее было бы сохранить нейтралитет и тем самым способствовать миру во всём мире.

В связи с нынешними событиями на Украине прежде нейтральные страны — Швеция, Финляндия и Австрия — внезапно захотели стать членами НАТО, отмечает ведущий австрийского телеканала ORF и главный редактор журнала Der Volkswirt Рональд Барацон в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его мнению, причина такой перемены очевидна: эти страны хотят «заползти под защитный щит» оборонного альянса, потому что считают, что в случае угрозы со стороны России вооружённые силы других стран НАТО бросятся к ним на помощь и обратят врага в бегство. Но эта вера — иллюзия, подчёркивает Барацон.

Очевидно, никто не читает договор НАТО — только так можно объяснить, почему нейтральные страны Запада сейчас отчаянно стремятся вступить в этот оборонный союз и почему все страны Восточной Европы, которые также являются членами ЕС, уже вступили в него. Похоже, все они упускают из виду или не замечают тот факт, что устав НАТО никоим образом не предусматривает, что нападение на члена НАТО немедленно встречается военным ударом. Такое нападение на отдельное государство считается нападением на все государства альянса, что означает, что сообщество обязано оказать помощь — но каждый член НАТО сам решает, в какой форме эта помощь будет оказана.

Если, например, российская армия вдруг вторгнется в Литву, являющуюся членом НАТО, а Вашингтон решит, что не хочет рисковать мировой войной ради маленькой балтийской республики и её 2,8 млн жителей (что эквивалентно населению Вены), то помощь может заключаться в поставках стрелкового оружия, долларов и добрых советах, отмечает австрийский журналист. Важно всегда помнить, что в договоре НАТО чётко указано, что каждая страна должна сама обеспечивать свою оборону, поэтому помощь альянса следует понимать не как замену собственным усилиям, а как дополнение и поддержку.

Более того, вместо глобального участия США возвращаются к доктрине Монро, сформулированной в 1823 году тогдашним президентом США Джеймсом Монро. Согласно этой доктрине, Соединённые Штаты не вмешиваются в конфликты Старого Света — а применительно к сегодняшней ситуации Старый Свет включает также Африку и Азию. В принципе, это означает, что они вступят в войну только в том случае, если на них самих нападут: «дядя Сэм больше не является тем дураком, который таскает каштаны из огня для всех». Этот принцип соблюдался и во время Второй мировой войны. Только когда Япония уничтожила тихоокеанский флот США в Перл-Харборе в 1941 году, Америка вступила в войну.

Внезапный энтузиазм не входящих в НАТО стран в отношении оборонного альянса, по сути, является полным абсурдом, убеждён Барацон. В конце концов, Россия начала спецоперацию на Украине только потому, что Киев, несмотря на многочисленные призывы Москвы, не проводит нейтральную политику, а уже много лет пытается вступить в НАТО, подчёркивает журналист. Дело в том, что Москва не приемлет противоборствующего альянса на своих границах. Это началось не с Путина, это было основным принципом российской политики безопасности ещё в царской империи. Если бы Украина вступила в НАТО, Черноморский и Средиземноморский флоты России, размещённые на Крымском полуострове, оказались бы на территории НАТО. Это обстоятельство привело к присоединению Крыма к России в 2014 году. Летом 2021 года Владимир Путин в очередной раз призвал Украину к проведению нейтральной политики в большой статье, которая также была опубликована на главной странице Кремля.

Когда в последние дни и недели Швеция, Финляндия и Австрия ставили под сомнение свой нейтралитет, из Москвы раздавались протесты и открыто выраженные угрозы. Если учесть фактический характер НАТО, который не предусматривает автоматической военной помощи, становится ясно, что три страны не только не улучшат своё положение с членством в оборонном альянсе, но даже ухудшат его.

Страны не только получают выгоду от членства в НАТО, но и берут на себя определённые обязательства. Будучи членом альянса, страна обязана оказывать помощь всем другим членам. Как уже было сказано, в договоре НАТО говорится, что каждый член альянса сам решает, предоставлять ли ему помощь и в каком виде. Однако этот вопрос подробно обсуждается в различных комитетах, и, таким образом, давление на отдельные страны, безусловно, оказывается. Следовательно, нельзя исключать, что, например, придётся предоставить более или менее значительный контингент солдат для пополнения армии страны, подвергшейся нападению и находящейся в состоянии войны. Возникает вопрос: не лучше ли сохранять нейтралитет? Возьмём население страны, которая десятилетиями была нейтральной, а затем вступила в НАТО: отнесётся ли оно с пониманием к тому, что внезапно мужчины, сыновья, братья, отцы начнут возвращаться из далёкой страны в цинковых гробах?

Швеция, Финляндия и Австрия также должны помнить, что они являются членами ЕС и подписали договор. Однако они, очевидно, не читали статью 42, хотя она действует уже 13 лет. В ней говорится, что ЕС — это и оборонный союз, что каждый член ЕС должен иметь эффективные вооружённые силы и предоставлять их в распоряжение ЕС для совместных действий в случае необходимости. Нынешний председатель Совета ЕС, недавно переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон, сейчас усердно работает над тем, чтобы вдохнуть жизнь в до сих пор малозаметную статью 42 и взять курс на создание европейской армии.

В принципе, достичь нейтралитета не так уж сложно, считает Барацон. Укрепить его можно, прямо заявив, что государство останется нейтральным в рамках ЕС и больше не будет участвовать ни в каких военных действиях, а вместо этого ограничится исключительно экономическим сотрудничеством в рамках сообщества стран.

Нейтралитет иногда интерпретируется как трусость, можно даже сказать, что его порочат. При этом недостаточно ценится тот факт, что каждая нейтральная страна создаёт на земном шаре зону, где нет войны, и таким образом вносит свой вклад в мир во всём мире, который в любом случае постоянно находится под угрозой, заключает Рональд Барацон в своей статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.