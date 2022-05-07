Столтенберг: цель НАТО — не допустить эскалации украинского кризиса

21:09
Джокович уступил Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.
20:57
«Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ
«Сочи» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:50
Минобороны: авиация России поразила 26 военных объектов Украины за день
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за день поразила 26 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
20:44
Metaratings: «Динамо» и «Бешикташ» интересуются Бакаевым
Московское «Динамо» и стамбульский «Бешикташ» проявляют предметный интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву.
20:39
Delfi: в эстонском городе Тарту осквернили памятник советским солдатам
Неизвестные осквернили памятник советским солдатам в эстонском городе Тарту, сообщает портал Delfi.
20:34
Российские военные уничтожили поставленное Западом оружие ВСУ в Харьковской области
Российские вооружённые силы уничтожили с помощью комплексов «Искандер» вооружение, поставленное украинским военным из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
20:29
Каррера считает, что победа над «Уралом» морально поможет «Спартаку» перед матчем КР
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу над «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:20
Губернатор ввёл режим ЧС на всей территории Иркутской области из-за неблагоприятной погоды
Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
20:13
МПК рассмотрит вопрос членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии в ноябре
Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимет вопрос о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре.
20:05
МО России: у острова Змеиный уничтожен украинский катер «Станислав»
Вооружённые силы России уничтожили у острова Змеиный украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
20:02
Семак рассказал, кому посвятил четвёртое подряд чемпионство с «Зенитом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» высказался о четвёртой победе своей команды в чемпионате страны кряду.
19:53
Рогозин сообщил, что на Байконуре задержаны граждане Белоруссии и Великобритании
Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны у стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
19:53
The Telegraph: европейские курорты несут потери из-за отсутствия российских туристов
Ряд европейских курортов сталкивается с финансовыми трудностями из-за отсутствия российских туристов. Об этом говорится в материале британской газеты The Telegraph.
19:51
Семак заявил, что ситуация с будущим Дзюбы в «Зените» разрешится в ближайшее время
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.
19:35
Число погибших в результате пожаров в Кемеровской области выросло до четырёх
Число погибших в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области выросло до четырёх, сообщили в экстренных службах.
19:35
«Спартак» избежит попадания в стыковые матчи по итогам сезона в РПЛ
Московский «Спартак» точно не вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:20
Посольство России в Польше вынудили ограничить до минимума мероприятие 9 мая
Посольство России в Польше вынуждено из-за угроз ограничить до минимума число участников мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
19:17
Ваноли объяснил, почему «Спартак» прибег к новой схеме в матче с «Уралом»
Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:06
Бастрыкин поручил расследовать преступление против российских журналистов в Берлине
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств преступления против российский журналистов в Берлине.
18:58
«Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
18:52
Bloomberg: «Газпром» объяснил клиентам в Европе правила оплаты газа
«Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверено, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций, сообщает агентство Bloomberg.
18:47
Дубль Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
18:45
СК России установил причастного к обстрелам мирного населения ДНР командира ВСУ
Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах мирных жителей ДНР.
18:39
Сборная Белоруссии победила российскую молодёжку и вышла в финал St. Petersburg Cup
Сборная Белоруссии по хоккею переиграла молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Cup.
18:30
«Ахмат» в меньшинстве одолел «Нижний Новгород» в 28-м туре РПЛ
Грозненский «Ахмат» на выезде одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:28
«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ благодаря голу Сергеева
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Химками» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:27
Лесной пожар в Красноярском крае перекинулся на дачи
Лесной пожар в Канском районе Красноярского края перекинулся на дачи, сообщает региональный главк МВД.
18:24
Число пострадавших при пожарах в Омской области увеличилось до 16
Число пострадавших в результате пожаров в Омской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
18:18
Гол Руиса принёс «Наполи» победу над «Торино» в матче Серии А
«Наполи» взял верх над «Торино» в матче 36-го тура итальянской футбольной Серии А.
18:15
Литвинов считает, что отстранение от еврокубков скажется на уровне российского футбола
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал новость об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23.
18:12
В Минск из Москвы доставили частицу вечного огня
Частица вечного огня доставлена в Минск из Москвы в рамках акции «Огонь памяти», сообщает ТАСС со ссылкой на Всехсвятскую церковь.
18:12
Глава ФССР Гарт сообщила, что оспорила своё исключение из исполкома FIL
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что подала апелляцию на решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) исключить её из членов исполкома организации.
18:09
Мостовой: у «Спартака» появляется уверенность перед матчем с «Енисеем» в полуфинале КР
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» — 3:1.
18:01
В Египте 11 военных погибли при атаке террористов на Синайском полуострове
В результате атаки террористов на Синайском полуострове погибли офицер и десять солдат египетской армии. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил Египта.
17:48
Сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство
Российские гимнастки Арина и Дина Аверины сообщили о том, что не намерены менять спортивное гражданство.
17:46
В ДНР заявили об обстреле Фёдоровки из «Градов» со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Фёдоровку в ДНР из БМ-21 «Град», заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
17:38
Власти Турции: запасы Чёрного моря покроют мировые потребности в газе на 45 лет
Запасы энергоносителей в Чёрном море позволят покрывать мировую потребность в природном газе на протяжении 45 лет. Об этом заявил замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер-министр Бинали Йылдырым.
17:27
Рослесхоз: в Красноярском крае в результате пожаров сгорело 350 домов
В населённых пунктах Красноярского края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов, сообщила пресс-служба Рослесхоза.
17:27
Мишина: Семененко готов полностью прокатать программу на шоу у Авербуха
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина подтвердила, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу хореографа Ильи Авербуха.
17:24
Власти Берлина опровергли информацию о запрете украинских флагов в городе 8 и 9 мая
Власти Берлина опровергли информацию о запрете на демонстрацию украинских флагов во время проведения памятных мероприятий в городе 8 и 9 мая.
17:19
Комбаров высказался о победе «Спартака» над «Уралом» в матче РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 3:1.
17:14
Замглавы Госдепа обсудила планы ужесточения антироссийских санкций с коллегами из Европы
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.
17:12
В Англии зафиксировали случай инфицирования человека оспой обезьян
В Англии зафиксирован случай заболевания человека оспой обезьян. Как сообщили в Агентстве по здравоохранению Великобритании (UKHSA), пациент недавно ездил в Нигерию.
17:02
В Минздраве Красноярского края рассказали, что 17 человек пострадали в результате пожаров
В пресс-службе Минздрава Красноярского края сообщили, что 17 человек пострадали в результате пожаров в регионе.
16:52
В Иркутской области локализованы два крупных пожара
Возгорания в селе Половино-Черемхово и посёлке Моргудон Иркутской области, где горят более 20 жилых и дачных домов, локализованы.
16:49
Карпов: Авербах был человеком с мировым именем
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, который скончался в возрасте 100 лет.
16:38
МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине
В МИД Хорватии сообщили о задержании гражданина страны российскими военными в Мариуполе.
16:36
Пленный хорватский наёмник заявил, что не хотел участвовать в боевых действиях на Украине
Пленный хорватский наёмник, воевавший на стороне Киева, рассказал военному корреспонденту RT Роману Косареву, что на Украине ему подавали конфликт в Донбассе как позиционный, «исключительно оборона и наблюдение», и что он не хотел участвовать в боевых действиях.
16:33
МИД: Россия не сомневается в реализации положений договора о Союзном государстве
Россия не сомневается, что положения договора о создании Союзного государства будут полностью реализованы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
16:33
Фигурист Семененко выступит на шоу Авербуха
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух сообщил, что фигурист Евгений Семененко восстановился после жёсткого падения и будет участвовать в шоу.