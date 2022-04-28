Столтенберг: объём военной помощи НАТО Украине превысил $8 млрд

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18:53 В Объединении мотоциклистов России предложили добавить электросамокаты в перечень транспорта Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, президент общественной организации «Объединение мотоциклистов России «Мото-справедливость» Максим Буре предложил добавить электросамокаты в перечень транспорта.

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18:44 Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде Россиянка Людмила Самсонова уступила Петре Мартич из Хорватии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

18:40 Байден: США не отправляют военных на Украину и не атакуют Россию Соединённые Штаты не отправляют американские войска на Украину и не намерены «атаковать Россию», заявил американский президент Джо Байден.

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18:24 Путин и президент Индонезии Видодо обсудили взаимодействие Москвы и Джакарты Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо во время телефонного разговора обсудили российско-индонезийское взаимодействие и различные аспекты работы «группы двадцати».

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18:19 МИД Турции: 3 мая в Вене пройдёт встреча спецпредставителей Еревана и Анкары Следующий раунд переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном пройдёт в Вене 3 мая. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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18:05 The Athletic: Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил трудовое соглашение с клубом.

17:59 Байден попросит у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины Американский президент Джо Байден попросит у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины, она будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.

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17:15 NRK: норвежские власти могут прекратить грузоперевозки из России Норвегия может закрыть пункт пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на дальнобойщиков и Министерство финансов королевства.

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