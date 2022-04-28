Столтенберг: объём военной помощи НАТО Украине превысил $8 млрд

Генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил в четверг, что страны альянса в общей сложности оказали или пообещали оказать Украине военной помощи на 8 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Чиновник также раскритиковал Москву за попытки «запугать» Финляндию и Швецию, заставив их отказаться от вступления в НАТО — и подчеркнул, что альянс выступает за фундаментальное право стран выбирать «собственный путь».
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Европейский союз наложил не имеющие прецедентов санкции (на Россию. — ИноТВ) и обеспечивает экономическую поддержку Украине. Помощь этой стране активно оказывают и страны НАТО. К настоящему моменту члены альянса обеспечили либо обязались обеспечить военную помощь Украине общим объёмом по меньшей мере 8 миллиардов долларов. И мы понимаем важность дальнейшего наращивания поддержки в адрес Украины.
Что же касается вопроса по поводу Финляндии и Швеции, мы на самом деле будем сегодня общаться с президентом Финляндии. Ожидаю, что мы оба затронем тему возможного завершения процесса подачи заявки на членство в НАТО, а также — необходимость провести подготовительную работу к «переходному периоду», дабы не возникало никакой неопределённости по поводу права Финляндии и Швеции выбирать собственный путь. Ведь на фундаментальном уровне речь о том, что каждая европейская страна вправе определять своё будущее самостоятельно. Поэтому когда Россия пытается, так сказать, угрожать Финляндии и Швеции, запугивать их, чтобы они отказались от подачи заявок, это лишь показывает, что Москва не уважает фундаментальное право каждой страны выбирать собственный путь. Итак, диалог с Финляндией и Швецией мы ведём, но решение они будут принимать сами. Однако если они всё же решат подать заявки, они получат тёплый приём — и могут ожидать, что процесс будет проходить быстро.
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