DT: Лиз Трасс пообещает «удвоить» британскую поддержу Украины

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс выступит с «важной внешнеполитической речью» на фоне украинского конфликта и призовёт страны НАТО раскошелиться на увеличение военных расходов и поддержки Украины, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, ожидается, что Трасс выступит в поддержку расширения Североатлантического альянса за счёт присоединения Швеции и Финляндии.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовёт страны НАТО к увеличению расходов на оборону, назвав «недофинансирование» этой сферы западными странами причиной российской спецоперации на Украине, сообщает The Daily Telegraph.

В среду в ходе выступления с «важной внешнеполитической речью» Трасс отметит, что традиционная цель Североатлантического альянса — тратить 2% ВВП на оборону — должна быть минимальной. По словам Трасс, нынешнее «поколение недофинансировало» оборонную сферу, так как «2% ВВП — это пол, а не потолок».

При этом, по мнению главы внешнеполитического ведомства, касается это и самой Великобритании, которая, по данным НАТО, в 2021 году потратила на оборону около 2,3% ВВП. Ранее в этом году бывший министр иностранных дел Джереми Хант, который, как и Трасс, как ожидается, будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии в случае отставки Бориса Джонсона, призвал к увеличению расходов на оборону почти до 4% от ВВП.

По мнению издания, борьба за расходы на оборону в Лондоне назревает уже этой осенью, так как пока премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак сохранили в силе существующие планы расходов, несмотря на украинский конфликт.

Министр, как стало известно из черновика её речи, также намерена призвать страны блока раскошелиться не только на свою оборону, но и на поддержку Украине, которую, по её словам, самому Соединённому Королевству необходимо «удвоить». Трасс заявит, что успех президента России Владимира Путина на Украине «больше никогда» не позволит Европе и всему миру чувствовать себя в безопасности.

«Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжёлое вооружение, танки, самолёты — копаться в наших запасах, наращивать производство. Мы должны делать всё это», — объявит британский политик.

Трасс также выступит в поддержку расширения НАТО за счёт присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.

Как стало известно The Daily Telegraph, в своей речи министр иностранных дел Великобритании пообещает вновь сосредоточиться на трёх широких областях: «укрепление обороны», «укрепление экономической безопасности» и «создание более прочной сети альянсов».