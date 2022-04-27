Daily Telegraph Оригинал

DT: Лиз Трасс пообещает «удвоить» британскую поддержу Украины

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Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс выступит с «важной внешнеполитической речью» на фоне украинского конфликта и призовёт страны НАТО раскошелиться на увеличение военных расходов и поддержки Украины, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, ожидается, что Трасс выступит в поддержку расширения Североатлантического альянса за счёт присоединения Швеции и Финляндии.
DT: Лиз Трасс пообещает «удвоить» британскую поддержу Украины
АР

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовёт страны НАТО к увеличению расходов на оборону, назвав «недофинансирование» этой сферы западными странами причиной российской спецоперации на Украине, сообщает The Daily Telegraph. 

В среду в ходе выступления с «важной внешнеполитической речью» Трасс отметит, что традиционная цель Североатлантического альянса — тратить 2% ВВП на оборону — должна быть минимальной. По словам Трасс, нынешнее «поколение недофинансировало» оборонную сферу, так как «2% ВВП это пол, а не потолок».
 
При этом, по мнению главы внешнеполитического ведомства, касается это и самой Великобритании, которая, по данным НАТО, в 2021 году потратила на оборону около 2,3% ВВП. Ранее в этом году бывший министр иностранных дел Джереми Хант, который, как и Трасс, как ожидается, будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии в случае отставки Бориса Джонсона, призвал к увеличению расходов на оборону почти до 4% от ВВП.
 
По мнению издания, борьба за расходы на оборону в Лондоне назревает уже этой осенью, так как пока премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак сохранили в силе существующие планы расходов, несмотря на украинский конфликт.
 
Министр, как стало известно из черновика её речи, также намерена призвать страны блока раскошелиться не только на свою оборону, но и на поддержку Украине, которую, по её словам, самому Соединённому Королевству необходимо «удвоить». Трасс заявит, что успех президента России Владимира Путина на Украине «больше никогда» не позволит Европе и всему миру чувствовать себя в безопасности.
 
«Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжёлое вооружение, танки, самолёты копаться в наших запасах, наращивать производство. Мы должны делать всё это», — объявит британский политик.
 
Трасс также выступит в поддержку расширения НАТО за счёт присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.
 
Как стало известно The Daily Telegraph, в своей речи министр иностранных дел Великобритании пообещает вновь сосредоточиться на трёх широких областях: «укрепление обороны», «укрепление экономической безопасности» и «создание более прочной сети альянсов».
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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