Используем все имеющиеся рычаги: глава МИД Великобритании пригрозила России новыми санкциями совместно с коллегами по G7

Британское правительство рассматривает новые санкции в отношении России за отказ от дипломатии в вопросе решения украинского кризиса, заявила министр иностранных дел Лиз Трасс в своей статье для The Times. Трасс заверила, что у Лондона есть «длинный список» близких к российскому руководству лиц, которые якобы причастны к росту напряжённости.

Великобритания намерена использовать «все имеющиеся в своём распоряжении рычаги», чтобы помешать президенту России Владимиру Путину подрывать безопасность и стабильность Европы, «угрожая невинному народу Украины и нарушая суверенитет страны», предупредила министр иностранных дел Лиз Трасс в своей статье для The Times.

По словам Трасс, Лондон уже ввёл в отношении Москвы «самый жёсткий режим санкций», первая волна которых нацелена на близких к Кремлю частных лиц и компании. Кроме того, во вторник министр провела телефонный разговор с коллегами по G7, целью которого было согласовать новый санкционный пакет, что она назвала «началом тесных координированных усилий по увеличению давления» на Россию. Политик уточнила, что не исключает никаких новых санкций в отношении страны.

«Вновь и вновь мы и наши союзники говорим о том, что любое дальнейшее вторжение будет иметь серьёзные последствия. Теперь, когда Россия решила отказаться от дипломатии, на нас лежит моральный долг проявить солидарность с Украиной и продемонстрировать, что когда мы что-то говорим, то имеем это в виду», — заявила Трасс.

Как напомнила министр, Лондон после решения Москвы признать независимость ДНР и ЛНР заморозил активы «трёх ведущих представителей российской элиты», также закрыв им въезд в Великобританию. Кроме того, там заморозили активы пяти банков, «принимавших активное участие в финансировании оккупации и поддержке российского оборонного сектора».

По словам министра, Лондон применит санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Также там распространят территориальные санкции, введённые в отношении Крыма, на территорию ДНР и ЛНР. «Ни одно частное лицо или предприятие Великобритании не сможет иметь дело с этой территорией до тех пор, пока она не будет возвращена под украинский контроль», — уточнила Трасс.

Трасс заверила, что у британского правительства «есть длинный список тех, кто является соучастниками действий российского руководства». «Если Россия откажется вывести свои войска, мы можем продолжать усиливать давление, нацеливаясь на всё новые банки, элиты и крупные компании», — добавила министр иностранных дел.

В случае роста напряжённости вокруг Украины она также пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли. По её словам, Лондон попытается «ещё больше изолировать» Москву от глобальной экономики.

Как предупреждает в своей статье для The Times Трасс, если Великобритания и её союзники не выступят простив «российской агрессии» сейчас, «Путин просто переключит своё внимание на следующую цель». В связи с этим необходимо показать, что страны Запада поддерживают Украину и готовы отстаивать её право определять своё будущее.