Times: Москва заверила министра обороны Британии, что не собирается «вторгаться» на Украину

Глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес назвал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу «конструктивными и откровенными». По словам британского чиновника, он «ясно услышал» от представителей Москвы, что они не планируют нападать на Украину, пишет The Times.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу «конструктивной и откровенной дискуссией». После встречи он заявил об улучшении отношений между Лондоном и Москвой, пишет The Times.

Уоллес стал первым главой Минобороны Соединённого Королевства, который посетил Москву с 2001 года. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы напомнить обеим сторонам об ужасах Второй мировой, отмечает издание.

По словам британского министра, он «ясно услышал» от российских властей, что они не собираются вторгаться на Украину, и выслушал их опасения о безопасности. «Мы продолжим пытаться», — заявил Уоллес, подразумевая сохранение диалога между Москвой и Западом.

Во вступительном слове на двусторонней встрече Шойгу отметил, что уровень сотрудничества с Великобританией «близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус». Российский министр напомнил, что страны помогали друг другу в прошлом, и, по его словам, он хотел бы избежать обострения отношений.

Шойгу призвал Лондон отказаться от поставок оружия на Украину. Он также поинтересовался, зачем Соединённое Королевство отправляет в страну бойцов спецназа и до каких пор они будут там находиться.

Британское правительство не подтверждает и не опровергает развёртывание сил специального назначения в регионе. По официальным данным, Лондон направил небольшую учебную группу, состоящую из элитных военнослужащих, для обучения украинцев использованию противотанковых ракетных комплексов, обращает внимание The Times.

Уоллес согласился с российским коллегой, что сотрудничество между Лондоном и Москвой было «на нуле». Но на последовавшей после встречи пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, на каком уровне находятся отношения между двумя странами, он ответил: «Выше нуля».

Британский министр сказал, что с нетерпением ждёт дальнейшего развития отношений с Москвой, подчеркнув важность наличия линии связи между двумя странами. Кроме того, Уоллес, которого сопровождал главнокомандующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, сказал, что отсутствие безопасности, тревога и нестабильность никому не принесли пользы. «В своё время я похоронил слишком много солдат, и я не хочу видеть, как любая из сторон хоронит своих солдат», — добавил он.

Помимо Шойгу, «который является одним из немногих людей в окружении Путина, способных отговорить его от нападения», Уоллес и Радакин встретились с генералом Валерием Герасимовым. Именно он считается автором концепта гибридной войны, утверждает издание.

Уоллес сказал Times, что он хотел, чтобы «два влиятельных россиянина» Шойгу и Герасимов, которых считают ключевыми союзниками президента, поняли, насколько серьёзно Запад относится к санкциям, которые будут приняты в отношении России, если она не будет уважать права суверенного государства.

Накануне появились подробности о санкциях, которыми Великобритания угрожает Москве. Ограничения могут коснуться тех, кто работает в таких областях, как химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, финансовые услуги, связь или транспорт.

«Мы ничего не исключаем, и спрятаться будет негде», — предупредила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после своего визита в Москву. Её российский коллега Сергей Лавров назвал их встречу, которая не привела к существенным дипломатическим прорывам, «разговором немого с глухим».

Председатель комитета по обороне палаты представителей Тобиас Элвуд раскритиковал визиты министров в Москву, объявив их «ошибкой». «Россия здесь всем заправляет, и мы танцуем под её дудку», — сказал он.