Sky News: глава МИД Британии предупредила Лаврова об «издержках» вторжения на Украину

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию следовать дипломатическим путём, чтобы ослабить кризис, сообщает Sky News. По убеждению министра, обсуждения, проходящие с уважением к территориальной целостности Украины, могут способствовать укреплению безопасности для всех сторон. При этом Трасс предупредила Москву об издержках вторжения в соседнюю страну, передаёт издание.

В ходе «важнейших переговоров» с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг 10 февраля по вопросу напряжённости с Украиной министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию отказаться от «риторики холодной войны» и следовать дипломатическим путём, чтобы ослабить кризис, сообщает Sky News.

«Существует альтернативный путь, дипломатический путь, который позволяет избежать конфликтов и кровопролития», — подчеркнула Лиз Трасс в беседе с российским коллегой. Призвав Россию «пойти по этому пути» и наладить более тесные связи с Великобританией, Трасс отметила, что обсуждения должны проходить в уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, о котором говорится в добровольно подписанном Россией Будапештском меморандуме 1994 года.

«Если эти принципы будут соблюдаться, я верю, что в ходе сегодняшних переговоров мы сможем добиться прогресса в укреплении безопасности для всех», — заверила глава британского МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что для прогресса в переговорах необходимо «взаимное уважение», передаёт сайт телеканала.

Трасс предупредила, что война на Украине «будет иметь катастрофические последствия для российского и украинского народов, а также для европейской безопасности». «НАТО ясно дало понять, что любое вторжение на Украину будет иметь серьёзные последствия и повлечёт за собой серьёзные издержки», — напомнила она. По словам министра, Великобритания не может игнорировать скопление более 100 тыс. военных на границе с Украиной и «попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность» этой страны.

Как напоминает издание, двухдневный визит британского министра иностранных дел в Москву начался в среду. Позже к ней присоединится министр обороны страны Бен Уоллес.