Польский профессор: несмотря на Крым, партнёрские отношения с Россией — это «азбука немецкой политики»

Германия не устаёт повторять, что Россия — это партнёр, с которым необходимо проводить конструктивный диалог и выстраивать хорошие, пусть и непростые отношения, считает польский профессор Гжегож Кухарчик. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что эти благие намерения Берлина не случайно сопровождаются реализацией таких «политических проектов», как «Северный поток — 2».
«Это своего рода азбука немецкой политики, то есть поиск, как сегодня говорят в Германии, «хороших, хотя и непростых отношений с нашим российским партнёром», — такими словами польский профессор Гжегож Кухарчик прокомментировал состояние отношений на линии Берлин — Москва.
«Если мы посмотрим на заявления всех партий, входящих в состав нынешней правительственной коалиции в Германии, то в преддверии последних выборов они говорили одно и то же: Россия — это сложный партнёр, она взяла* Крым, но тем не менее с ней нужно вести конструктивный диалог».
По словам Кухарчика, именно из-за такой позиции немецкого истеблишмента и удаётся реализовывать такие стратегические и политические проекты, как «Северный поток — 2».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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