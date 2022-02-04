Das Erste: Шольц собирается нанести визит в США и в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что собирается с визитом в США, после чего планирует отправиться для проведения переговоров в Москву. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, точных дат Шольц пока не называл. Кроме того, он опроверг упрёки в том, что у немецкого правительства нет единой позиции по отношению к России, а также подчеркнул, что Германия проводит политику, скоординированную с ЕС и НАТО.

На протяжении последних недель напряжённость между Россией и странами Запада в украинском конфликте продолжает расти. Тем временем, набирает обороты и критика в адрес федерального правительства Германии в том, что оно действует слишком сдержанно и не придерживается единого курса. Федеральный канцлер Шольц опроверг эту критику вчера на канале ZDF и заявил, что в скором времени собирается отправиться на переговоры в Москву. Точную дату он не назвал.

Министр иностранных дел Бербок уже нанесла в Москву первый визит в своей должности. Основной темой переговоров на протяжении долгого времени остаётся Украина. А где же канцлер Германии? Упрёки в недостаточной активности глава ведомства канцлера отклонил в интервью телеканалу ZDF.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Сейчас я поеду в США. В скором времени я также продолжу переговоры в Москве о вопросах, для которых это необходимо. И речь уже идёт о том, что здесь осуществляется скоординированная политика, что касается Европейского союза и НАТО. Однако также речь о том, чтобы мы сделали возможным принятие хорошо подготовленного решения.

Его партия СДПГ тоже придерживается единой позиции в том, что касается политики в отношении России, уверяет Шольц. Недавно экс-канцлер Шрёдер, которого вы видите на кадрах архивной съёмки, попал в заголовки из-за высказываний о том, что Украина бряцает оружием.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Я не спрашивал у него совета, и он мне его не давал. Если я правильно понимаю конституционный порядок Федеративной Республики Германия, есть только один федеральный канцлер, и это я.

Глава ХСС Зёдер высказывает критику в связи с тем, что, с его точки зрения, у федерального правительства нет единой позиции, а в ЕС — единого стиля речи. Он требует, с одной стороны, чётких целей, но не только.

МАРКУС ЗЁДЕР, председатель ХСС: Надо попытаться вдуматься в интересы безопасности других. В частности, Россия — это очень и очень трудный партнёр, но не следует априори применять это мышление в стиле «врагов» и «друзей», сохранившееся со времён холодной войны. Нужно, по меньшей мере, проверить, соответствует ли это духу времени.

Германия — ненадёжный партнёр? Шольц опровергает и это.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.