ЛIГА: украинский посол призвал Олафа Шольца прекратить «страусиную политику» Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить «страусиную политику». Как передаёт «ЛIГА.net», дипломат отметил, что Киев разочарован новой «светофорной» коалицией в Германии и требует немецкого оборонительного вооружения.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить «страусиную политику» Германии. Как передаёт «ЛIГА.net», об этом дипломат написал у себя в Twitter.

Мельник отметил, что обратился к Шольцу в эфире канала ZDF. По его словам, Украина разочарована новой «светофорной» коалицией в Германии и требует немецкого оборонительного вооружения.

«Эта страусиная политика Германии должна прекратиться», — написал посол.

Как отмечает издание, тем временем сам Шольц сообщил, что в скором времени поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер не назвал точной даты визита, но отметил, что ситуация у границ Украины очень серьёзная. По его словам, России дали понять, что она дорого заплатит за нарушение территориальной целостности Украины.