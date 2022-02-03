ЛIГА: украинский посол призвал Олафа Шольца прекратить «страусиную политику» Германии

12:54
В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган проговаривали разные варианты дат встречи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проговаривали различные варианты сроков встречи.
12:54
Заявку на командный турнир ОИ-2022 нельзя изменить в случае коронавируса у фигуристов
Национальные сборные не смогут поменять заявку на командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, если кто-то из спортсменов сдаст положительный тест на коронавирус.
12:52
Военные России и Белоруссии в 2022 году проведут более 20 совместных мероприятий
Российские и белорусские военные в 2022 году проведут более 20 совместных мероприятий, среди которых учения «Восток — 2022», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
12:50
В Кремле заявили, что Путин и Кадыров обсудили связанные с работой правоохранителей темы
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.
12:46
Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), поделился ожиданиями от выступления российской сборной в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).
12:40
ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры
Согласно Индексу городского процветания ООН, Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.
12:36
Тарасова обратилась к российским олимпийцам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к сборной России перед стартом Олимпиады в Пекине (Китай).
12:35
Боксёр Хатаев объяснил, почему считает несправедливым поражение на Играх в Токио
Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал своё поражение от британца Бенджамина Уиттакера в полуфинале Олимпиады.
12:30
Хатаев назвал нокаут в бою с Джалидовым на ОИ в Токио одним из самых эффектных в карьере
Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев вспомнил о своём нокаутирующем ударе в поединке с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым на Олимпиаде.
12:29
Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины из-за случаев нарушения границы
Министерство обороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе, ему вручили ноту протеста из-за участившихся случаев нарушения белорусской границы со стороны Украины. По данным Минска, с ноября 2021 года было уже три подобных инцидента.
12:25
Объявлен состав сборной России на короткую программу командного турнира ОИ
Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
12:23
Глава Минобороны Шойгу назвал «блестящей» переброску группировки войск в Белоруссию
Переброска группировки российских войск в Белоруссию в рамках учений «Союзная решимость — 2022» прошла блестяще, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
12:21
Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды).
12:15
Умер бывший президент Греции Христос Сартзетакис
Бывший президент Греции Христос Сартзетакис скончался в возрасте 92 лет, сообщает агентство AMNA.
12:11
Гусев высказался об отсутствии Кузьменко в основном составе сборной России по хоккею
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал отсутствие второго бомбардира КХЛ Андрея Кузьменко в основном составе национальной команды на Олимпиаде в Пекине.
12:10
МИД России: об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за RT DE объявят 3 февраля
Россия в четверг, 3 февраля, объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE.
12:09
Мария Захарова: ОБСЕ симптоматично молчит после решения ФРГ о запрете вещания RT DE
ОБСЕ симптоматично молчит после решения ФРГ о запрете вещания RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:08
Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).
12:05
Посольство США назвало страны для получения студентами и преподавателями американских виз
Посольство США в России назвало страны, в которых россияне могут получить студенческую или академическую визу в США.
12:02
Хованцев рассказал о шансах сборной России на медали в смешанной эстафете на ОИ-2022
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие команды смогут претендовать на медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).
11:56
Поклонская заявила, что приступит к работе в Россотрудничестве на следующей неделе
Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.
11:55
В Москве за сутки выявили 26 904 случая коронавируса
За сутки в Москве выявлено 26 904 новых случая COVID-19, умерли 76 заболевших, сообщил портал стопкоронавирус.рф.
11:54
Соболев: все ждали прощальную речь от Витории, но он её не произнёс
Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как бывший главный тренер красно-белых Руй Витория попрощался с командой.
11:54
Загитова рассказала, как столкнулась с критикой после завоевания золота Пхёнчхана
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о критике в свой адрес после победы на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
11:49
В Турции заявили о желании Украины закупить дополнительные беспилотники
Украина пожелала закупить у Турции новые беспилотники, сообщил Bloomberg глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
11:47
Йоханнес Бё из-за контакта с инфицированным пропустил пресс-конференцию на ОИ-2022
Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию на Олимпиаде в Пекине из-за контакта с инфицированным коронавирусом.
11:44
Бочкарёв: в Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол»
В Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
11:43
В России за сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
11:41
В России за сутки выявили 155 768 случаев коронавируса
За сутки в России выявили 155 768 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 141 883 заболевших.
11:40
При стрельбе в Калифорнии ранены пять человек
По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в магазине AmPm в американском городе Оровилл (Калифорния), сообщает мэр города Чак Рейнольдс.
11:39
Управление Роспотребнадзора в Чечне: установить организаторов митинга в Грозном невозможно
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике сообщило, что установить организаторов митинга в Грозном не представляется возможным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
11:38
Богалий: сборная России по биатлону выступит в смешанной эстафете сильнейшим составом
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о составе сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
11:37
Мишин рассказал, что не чувствует «пузыря» на Олимпиаде в Пекине
Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, как живёт сборная России на Олимпиаде в Пекине (Китай) в условиях «пузыря».
11:35
РКК «Энергия»: вопрос о затоплении МКС примут на уровне правительств стран-партнёров
Решение о затоплении Международной космической станции (МКС) будет приниматься на уровне правительств стран — участниц проекта, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
11:31
В ДНР заявили об ограничении Украиной выезда военнообязанных из страны
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что Украина ограничила выезд военнообязанных граждан со своей территории.
11:28
Минздрав: назальную вакцину от COVID-19 планируется использовать для ревакцинации
Назальную вакцину от коронавируса планируется использовать для ревакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава России.
11:28
Американский журналист: если Коляды нет в команде, то Россия выиграет золото
Американский журналист Дэвис Лис рассказал, за счёт чего сборная России выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
11:25
Белоруссия выразила протест Украине из-за пересечения беспилотником границы при разведке
МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.
11:24
Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ
Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов оценил состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
11:22
Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве на выходных комфортной для прогулок
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.
11:18
В Москве пенсионеры 3 февраля начали получать проиндексированную на 8,6% пенсию
В Москве пенсионеры с четверга, 3 февраля, начинают получать проиндексированную на 8,6% пенсию.
11:17
Соболев заявил, что никогда не перестанет «нырять» в штрафной
Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, когда перестанет «нырять» в чужой штрафной.
11:17
Российские биатлонисты не вышли на тренировку перед смешанной эстафетой на ОИ-2022
Сборная России по биатлону не вышла на утреннюю тренировку за два дня до смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
11:12
В ДНР заявили, что Киев просит иностранцев покинуть Донбасс «в кратчайшие сроки»
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что МИД Украины просит диппредставительства поспособствовать тому, чтобы иностранцы в кратчайшие сроки покинули зону конфликта в Донбассе.
11:11
Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу.
11:10
Загитова сравнила себя нынешнюю с собой после победы на ОИ-2018
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как она изменилась после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
11:06
Эрдоган сообщил, что ждёт визита Путина в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин посетит Турцию с визитом после поездки в Китай.
11:04
Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Эдмонтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
10:58
Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы
В Лефортовский суд поступило новое уголовное дело против Алексея Навального.
10:57
Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, с белорусским коллегой Виктором Хрениным он проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Также у министра запланирована встреча с главой государства Александром Лукашенко.