AC: если Америка откажется от мышления XX века, ей не придётся беспокоиться по поводу России

В Вашингтоне, похоже, не понимают того, что уже осознал Владимир Путин: мир переживает переход к новому многополярному мировому порядку, пишет обозреватель The American Conservative. По его мнению, Америке пора отказаться от мышления XX века и начать смотреть в будущее, где главным противником будет Китай. И хотя международный переход до сих пор продолжается и может не закончиться даже через десять лет, к новой эпохе нужно готовиться уже сегодня.

Владимир Путин, похоже, осознаёт то, что отказываются понимать в Вашингтоне: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И, как пишет обозреватель The American Conservative Энтони Константини, ради хороших в данном контексте позиций российский президент готов на многое.

Как пишет автор материала, холодная война давно закончилась, как и кратковременные последствия однополярности, когда Америка не имела себе равных. Китай стал главным соперником Вашингтона, Россия благополучно оправилась от лихих 90-х, а задатки сверхдержавы есть даже у Евросоюза. По его мнению, США должны готовиться к росту влияния этих держав, но вместо этого они последние 30 лет занимались тем, что втискивали структуры эпохи холодной войны вроде НАТО в неподходящий для них период в попытке максимально сохранить однополярность. А Россия в это же время отчаянно пытается двигаться дальше.

«После окончания холодной войны Москва едва не скатилась в анархию. По мнению России, Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в её сферу влияния, расширив НАТО и ЕС до такой степени, что американские танки оказались всего в паре сотен километров от её границ. Ни СССР, ни Российская империя никогда не позволили бы Западу подойти так близко», — пишет Константини.

Он отмечает, что Москва поняла, что мир переживает некий переходный период и дезориентированный Запад будет бессилен помешать ей, поэтому она «захватила Крым»*. Более того, международный переход до сих пор продолжается и может не закончиться даже через десять лет, а с точки зрения России, близится решающий момент. Именно поэтому, уверен автор материала, Америке необходимо готовиться к новой эпохе.

Для начала, Вашингтону необходимо определить главного соперника, а это Китай. Американским правящим кругам следует понять, «что преклонение перед Китаем неприемлемо в той же степени, в какой не было приемлемо преклонение перед СССР». Автор также предлагает прекратить господдержку китайскому кино, а выступающих за Китай спортсменов «стыдить, как если бы они выступали за Советы».

Также, пишет Константини, Америка должна признать, что Европа перестала быть центром мира. Её следует преобразовать в организацию, основанную не столько на географии, сколько на форме государства, поскольку географическое разнообразие поможет альянсу более эффективно противостоять угрозам, которые возникнут в многополярном мире, и облегчит финансовое бремя Америки. Новый взгляд на Европу также должен сказаться на американской политике в отношении России. Если Евросоюз продолжит не брать на себя ответственность за собственные действия и не искать способы отказа от потребления российского газа, США должны без колебаний позволить им заботиться о себе самостоятельно.

Помимо вышеперечисленного автор издания предлагает Америке «перестать относиться к каждой проблеме, как к гвоздю, который можно забить молотком санкций, тогда как куда эффективнее мог бы оказаться скальпель», и принять своего рода доктрину Рональда Рейгана XXI века, в которой неоходимо «бросить вызов агрессии, поддерживаемой автократами, и защитить права, которые принадлежат человеку с рождения».

«Если Америка откажется от мышления XX века, ей, вероятно, вообще не придётся беспокоиться по поводу России. Не думая о западном фланге, последняя сконцентрируется на восточном, на Китае. И хотя до этого может быть ещё далеко, Америке пора уже начать смотреть в будущее», — заключает автор The American Conservative.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

