FP: Украина призывает Запад «поумерить пыл» с нагнетанием напряжённости — чтобы избежать паники

На фоне наращивания российской группировки на украинской границе Киев и Запад придерживаются разной риторики: в то время как США и их союзники нажали на «тревожную кнопку», Украина пытается сгладить опасения насчёт вторжения, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, таким образом Киев пытается избежать паники и защитить свою экономику.

В то время как Россия продолжает наращивать своё военное присутствие на украинской границе, а американские чиновники не исключают, что нападение России может быть уже «неизбежным», официальный Киев придерживается совершенно другого тона, пытаясь избежать паники и защитить свою экономику, пишет Foreign Policy.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский высказал своё недовольство насчёт поведения иностранных лидеров, предупреждающих, что Россия вот-вот нападёт. По его словам, это ведёт к «панике на рынках, панике в финансовом секторе».

Учитывая лишь небольшой дефицит бюджета и большие резервы, украинская экономика куда лучше подготовлена к российскому вторжению, чем в 2014 году. Однако нависшая над страной угроза не могла не сказать своего веского слова: с ноября прошлого года гривна подешевела к доллару примерно на 8%. По словам же Зеленского, Украина потеряла значительные инвестиции с начала сосредоточения российской группировки на границе, а для стабилизации экономики потребуется вливание от $4 до 5 млрд.

Украина воюет с Россией и подконтрольными ею силами уже почти восемь лет, поэтому украинцы в целом не испытывают иллюзий относительно возможностей Москвы, в то время как украинские военные готовятся к худшему. Вместе с тем, и украинские политики, и общественность уже давно привыкла жить в тени российской угрозы — о чём в пятницу не преминул напомнить Зеленский.

При этом нельзя не заметить разницу в риторике Запада и Украины: в то время как США стремятся сколотить единый фронт против потенциальной российской агрессии, украинские чиновники предостерегают от панических настроений.

Некоторые эксперты задаются вопросом, могли ли украинские чиновники неправильно оценить политическую обстановку, учитывая, что цель Москвы — добиться серьёзных уступок от США и НАТО по механизмам безопасности в Европе. «Не исключено, что некоторые украинские политики искренне не видят разницы между нынешним наращиванием группировки и предыдущими подобными акциями с военной точки зрения, не беря в расчёт политический контекст, который, как мне кажется, на этот раз отличается», — заявила директор Центра Новой Европы Алёна Гетманчук.

В начале ноября 2021 года, когда стало известно о необъяснимых перемещениях российской военной техники вблизи украинской границы, Вашингтон быстро начал делиться разведданными со своими европейскими союзниками и партнёрами и НАТО, чтобы предупредить их о планах Москвы. При этом США — что необычно — без колебаний публично обрушились на планы Кремля.

По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, обмен разведданными между США и европейскими странами сыграл важную роль в плане предупреждения Украины о вторжении и усилиях по дестабилизации ситуации внутри страны. Вместе с тем, хотя Вашингтон и предоставил Киеву свои выкладки по российской угрозе, США, вполне возможно, могут поделиться далеко не всей своей информацией, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы ведения разведки.

«В аналитической плоскости можно изучать одну и ту же картину, но по-разному её интерпретировать, — отметил эксперт по России Майкл Кофман. — Я бы сказал, что украинское политическое руководство решило, что всё это — блеф, и что они считают эту акцию кампанией по принуждению, которая в значительной степени направлена на то, чтобы нанести ущерб их экономике и заставить их пойти на уступки по Минску».

Украинские чиновники, тем временем, ходят по лезвию ножа, пытаясь поймать тонкую грань между подготовкой к нападению России и массовой паникой.

«Запад, без всяких сомнений, нажал на тревожную кнопку намного раньше украинцев, — отметила эксперт по России и Украине Юлия Фридрих. — Украинцы очень привыкли к потенциальным вторжениям».

Президент США Джо Байден и его высокопоставленные чиновники отлично осознают проблемы Украины, учитывая, что многие из них занимали госдолжности в 2014 году. Однако трения из-за решения Вашингтона не вводить санкции против российского газопровода «Северный поток —2», который предназначен для обхода Украины, привёл к явному обострению отношений между двумя странами.

По словам одного помощника конгрессмена, запросы Украины о поставках военного оборудования говорят о том, что Киев воспринимает угрозу всерьёз. Вместе с тем, кричать «волк, волк!» нельзя постоянно.

«Население Украины давно привыкло ко всему этому, поэтому власти очень серьёзно рассматривают возможность того, что если они будут его будоражить, то это может повлечь за собой реальный эффект домино и последствия, причём не только экономические», — подытожил он.