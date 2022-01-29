Говорит, что «завтра будет война»: Зеленский раскритиковал Байдена за слова о нападении России

Президент Украины Владимир Зеленский категорически не согласен со своим американским коллегой в том, что в любой момент Россия может напасть на Украину. По его оценке, ситуация на границе сейчас не хуже, чем раньше, а заявления о грядущей войне сеют ненужную панику, в том числе на рынках, пишет Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский публично высказался по поводу угрозы нападения со стороны России, что прибавило диссонанса между заявлениями Киева и Вашингтона, пишет Politico. Выступая на пресс-конференции, он обвинил западные СМИ в том, что их сообщения подрывают доверие украинцев своему правительству и разжигают экономическую панику.

Хотя, по его словам, у украинских чиновников нет никакого недопонимания с президентом Байденом. «Я глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, а он хорошо понимает, что происходит в США», — заявил Зеленский.

Ранее в четверг Зеленский и Байден пообщались по телефону, и эксперты говорят, что ещё в том разговоре президент Украины выразил несогласие с оценкой своего коллеги по поводу российской угрозы.

Между тем недавно США стали ещё громче говорить об угрозе российского вторжения на Украину и даже призвали семьи дипломатов из своего посольства в Киеве покинуть Украину. «Мы с прошлой недели говорим, что видим подготовку и наращивание сил на границе и что нападение может произойти в любой момент», — заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Украинские чиновники, наоборот, призывают к спокойствию. Зеленский, выступая с обращением к нации, заверил, что правительство «достаточно сильное, чтобы держать всё под контролем».

При этом заявления Зеленского на пресс-конференции максимально отличаются от того, о чём говорит Байден и его команда, отмечает автор статьи. «Сегодня мы не видим больше эскалации по сравнению с тем, как было раньше», — заявил Зеленский, добавив, что, по его мнению, ситуация сегодня не хуже, чем была в пиковые моменты в начале 2021 года.

Во время переговоров с иностранными лидерами Зеленский сетовал, что создаваемый СМИ образ, будто на Украине мобилизация, всюду военные, сеет ненужную панику. И Байдену он рассказал, что из-за таких сигналов о приближающемся конфликте им приходится заниматься стабилизацией экономики.

Во время пресс-конференции Зеленский посетовал, что даже уважаемые лидеры уважаемых стран иногда выражаются даже не дипломатическим языком, говорят, что «завтра будет война», это провоцирует панику на рынках, в финансовом секторе. А украинский народ, по его словам, «должен быть уверен в своей армии, в своём президенте, он должен доверять своей власти», приводит его слова Politico.