24 канал: США обещают поставлять Украине ещё больше оружия

Спикер Пентагона Джон Кирби пообещал, что Киев будет получать от США гораздо больше оружия — сверх того, которое уже поставлено, поскольку намерения России непонятны, а военная активность — сверхвысокая. Как сообщает «Телеканал новин 24», Кирби добавил, что угроза российской агрессии против Украины очень беспокоит Вашингтон.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что угроза российской агрессии против Украины очень беспокоит Вашингтон. Как передаёт «Телеканал новин 24», по его словам, Украина будет получать от США гораздо больше оружия — сверх того, которое уже получила, поскольку намерения России непонятны, а военная активность — сверхвысокая.

«Мы только начали поставки абсолютно нового пакета помощи. Было три поставки. В дальнейшем будет ещё больше», — пообещал Кирби.

Представитель Пентагона заявил, что США даже в последние 24 часа наблюдают рост численности российских военных у границы Украины и в Белоруссии. Также не стоит забывать о военно-морской активности России в Средиземноморье, Атлантике и в Чёрном море.

«Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые по-прежнему непонятны», — уточнил Кирби.