NYT: Пентагон привёл в повышенную боевую готовность 8500 американских военных из-за напряжённости вокруг Украины

На фоне напряжённости вокруг Украины министр обороны США Ллойд Остин привёл 8500 американских военнослужащих в состояние «повышенной боевой готовности» для их возможного развёртывания в Восточной Европе, пишет The New York Times. Так НАТО и Соединённые Штаты готовятся к возможному вторжению России на Украину, говорится в статье.



По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, из 8500 военнослужащих большая часть должна действовать в составе сил быстрого реагирования НАТО.



Как заявили официальные лица Минобороны США, остальной личный состав будет частью специального ответа Соединённых Штатов на углубляющийся кризис, задача которого, скорее всего, состоит в том, чтобы придать уверенность американским союзникам в Восточной Европе, которые опасаются, что планы России в отношении Украины могут распространиться на Прибалтику и другие страны так называемого восточного фланга НАТО.



«Совершенно очевидно, что сейчас русские не намерены снижать напряжённость, — сказал Кирби на пресс-конференции в понедельник. — Однако речь идёт о том, чтобы успокоить наших союзников по НАТО».



Заявление Кирби прозвучало вскоре после того, как издание The New York Times сообщило о том, что президент Байден рассматривает возможность переброски военных кораблей, самолётов и нескольких тысяч американских военнослужащих в союзные по НАТО страны в Прибалтике и Восточной Европе.