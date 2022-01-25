NYT: Пентагон привёл в повышенную боевую готовность 8500 американских военных из-за напряжённости вокруг Украины

15:17
Мурашко заявил, что около 3,5 тысяч пациентов в России с COVID-19 находятся на ИВЛ
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что около 3,5 тыс. пациентов в стране с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
15:16
Мишустин посоветовал россиянам не рассчитывать на лёгкую форму заболевания коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам вакцинироваться, а не рассчитывать на возможность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме.
15:14
ОКР утвердил окончательный состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав национальной команды на зимние Игры в Пекине.
15:10
Собянин спрогнозировал продолжение роста заболеваемости COVID-19 в течение двух недель
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
15:07
Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в 48 регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 48 регионах страны выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом.
15:06
Собянин: в Москве ситуация с коронавирусом развивается по «европейскому сценарию»
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперативного штаба правительства по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается по «европейскому сценарию».
15:03
Гебрейесуса вновь выдвинули на пост гендиректора ВОЗ
Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выдвинул кандидатуру нынешнего генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса на новый срок на этом посту.
15:00
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против бойкотов и политизации спорта
Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской национальной командой по видеосвязи заявил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов.
14:58
Премьер Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряжённой.
14:55
Следователи возбудили дело об убийстве после взрыва в доме в Приморском крае
В СК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве после взрыва в доме в Арсеньеве, где погиб человек.
14:51
Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии в Афганистан
Узбекистан временно приостановил поставки электроэнергии в Афганистан из-за массового отключения электроэнергии в республике.
14:51
Стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин
Согласно результатам исследования сервиса «СберАвто», молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего интересуются автомобилями классов B и C стоимостью около 1,3 млн рублей.
14:51
ФНС: Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов
В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что в России есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов.
14:49
Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
14:46
Глава парламента Крыма Константинов отметил активизацию украинских военных у границ
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская армия активизировала свою деятельность у границ Крыма.
14:44
Врач Керимова описала первые симптомы при «омикроне»
Главный врач поликлиники №98 Приморского района Санкт-Петербурга Людмила Керимова рассказала о симптомах и протекании болезни у пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
14:41
РИА Новости: один человек погиб при взрыве в доме в приморском Арсеньеве
Один человек погиб в результате взрыва, предположительно, гранаты, в девятиэтажном жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края.
14:41
Путин обратился к российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине
Президент России Владимир Путин обратился к спортсменам олимпийской сборной России перед стартом Игр в Пекине.
14:36
Россия возобновила экспорт электроэнергии в Казахстан
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновлён после аварии в энергосистемах трёх стран Центральной Азии.
14:29
Энергоснабжение восстановлено по всей Киргизии после масштабного сбоя
Энергоснабжение восстановлено на всей территории Киргизии после масштабного сбоя.
14:27
Дзюба высказался об игре в защите в матче с «Жилиной»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением об игре в защите во втором тайме контрольного матча со словацкой «Жилиной».
14:22
Директор департамента Минфина Чебесков выступил за регулирование криптовалют
Директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за её запрет.
14:21
Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России
Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России.
14:14
Песков: Кадыров имеет право баллотироваться на выборах президента в 2024 году
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова, как и у любого гражданина России, есть право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.
14:07
ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок реальным
Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных правил реальным.
14:05
Россия и КНР готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту лунной станции
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская и китайская стороны готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту создания Международной научной лунной станции.
14:03
«Чемпионат»: зарплата Мелкадзе в «Сочи» составит около €200 тыс. в год
Стало известно, какую зарплату будет получать нападающий Георгий Мелкадзе после перехода из московского «Спартака» в «Сочи».
14:00
«РБ Спорт»: Мелкадзе перешёл в «Сочи» на правах свободного агента
Стали известны подробности перехода полузащитника Георгия Мелкадзе из московского «Спартака» в «Сочи».
13:57
Специалист в области инвестиций Кучин рассказал о влияющих на курс рубля факторах
Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин перечислил факторы, влияющие на курс рубля.
13:55
Глава Банка развития Казахстана Саркулов досрочно покинул пост
Банк развития Казахстана досрочно прекратил полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова.
13:54
Первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти крупно обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
13:52
В 2021 году МВД России запретило въезд в страну более 176 тысячам иностранцев
МВД России в прошлом году запретило въезд в страну более 176 тыс. иностранных граждан.
13:49
Россияне рассказали о совершаемых в день зарплаты тратах
Совместное исследование сервиса доставки продуктов питания Delivery Club и аналитического центра ResearchMe показало, что 32% россиян в день зарплаты идут в ресторан или заказывают блюда с доставкой.
13:47
В Москве создали новую структуру для реализации нацпроекта «Производительность труда»
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице для реализации национального проекта «Производительность труда» создали агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»).
13:46
Sportitalia: «Фиорентина» ответила отказом на предложение «Краснодара» о покупке Игора
Российский «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Фиорентины» Игором Жулио.
13:43
Песков о Чечне: нет инвестиционно безнадёжных регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инвестиционном состоянии Чеченской Республики, заявил, что инвестиционно безнадёжных регионов нет.
13:42
«РБ Спорт»: Антон Миранчук в ближайшее время пройдёт плановое медобследование в Германии
В ближайшее время полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отправится в Германию, где пройдёт плановое медицинское обследование.
13:37
Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к встрече с Шойгу
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров с участием партнёров Киева.
13:35
Депутат Бурматов назвал недопустимыми слова члена заксобрания Забайкалья о зоозащитниках
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов призвал лишить члена заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова депутатского статуса в связи с его высказыванием в адрес зоозащитников.
13:34
Диетолог Королёва рассказала о рационе для пациентов с омикрон-штаммом
Маргарита Королёва, врач-диетолог, доктор медицинских наук, рассказала о правильном рационе для пациентов, инфицированных штаммом коронавируса «омикрон».
13:31
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не хотел бы «никакой войнушки»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы «никакой войнушки».
13:31
Скотленд-Ярд расследует нарушения санитарных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона
Скотленд-Ярд принял решение провести расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
13:30
Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей округа, в ней задействованы более 6 тыс. военнослужащих.
13:30
Каменский отреагировал на достижение Капризовым отметки в 100 очков в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский высказался о достижении форвардом «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым отметки в 100 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
13:28
«РБ Спорт»: «Зенит» заплатит за Адамова €5 млн
Стало известно, сколько петербургский футбольный клуб «Зенит» заплатит за переход из екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.
13:24
Музыкант Уотерс назвал маленькой победой решение суда разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию
Музыкант, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с RT назвал маленькой победой решение Высокого суда Лондона разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию в США.
13:23
ОНК: арестованный замминистра транспорта России Токарев не признаёт вину
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, арестованный по делу о мошенничестве, не признаёт свою вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы. По словам правозащитника, Токарев содержится в десятиместной камере, его соседи — бывшие сотрудники правоохранительных органов.
13:21
Москвичи смогут записаться к дежурному врачу онлайн
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что онлайн-запись к дежурному врачу стала доступна для жителей столицы с признаками ОРВИ.
13:18
В Кремле заявили, что Путин и Макрон проведут телефонный разговор до конца недели
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор.
13:18
Футболист Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит»
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.