Guardian: НАТО укрепляет свой восточный фланг на фоне ситуации вокруг Украины

Ухудшающаяся ситуация вокруг Украины подтолкнула НАТО к укреплению своего восточного фланга, пишет The Guardian, ссылаясь на слова генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечает издание, свою готовность отправить дополнительные силы в восточную часть НАТО выразили Испания и Франция: кроме того, в альянсе анонсировали отправку датского фрегата в Балтийское море, а также четырёх истребителей в Литву.
НАТО укрепляет свои восточные границы с помощью воздушных, наземных и морских сил, пишет The Guardian, ссылаясь на заявления генсека альянса Йенса Столтенберга, сделанные на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, «ухудшающаяся ситуация с безопасностью» толкнула страны — члены НАТО на подготовку своих вооружённых сил к коллективной обороне.
«НАТО продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты наших союзников, что включает в себя укрепление восточной части нашего альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации в сфере безопасности, в том числе путём укрепления коллективной обороны», — приводит издание слова Столтенберга.
Как отмечает издание, российская сторона, в свою очередь, обвинила Запад в «истерии» и «демонизации» России. «Язык НАТО — это язык угроз и военного давления. Ничего нового», — приводит издание слова заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
В НАТО анонсировали отправку датского фрегата в Балтийское море, а также четырёх истребителей F-16 в Литву, пишет The Guardian. Кроме того, свою готовность отправить дополнительные силы на восточный фланг НАТО выразили в Испании и Франции.
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