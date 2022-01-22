Spiegel: вслед за Россией НАТО анонсирует крупные учения в Средиземном море

НАТО планирует провести крупные военные учения в Средиземном море с участием авианосца «Гарри Трумэн», передаёт Der Spiegel. В Пентагоне подчеркнули, что учения под названием «Удар Нептуна — 22» не связаны с опасениями по поводу возможного «вторжения России на Украину», однако, как отмечает издание, в декабре манёвры в списке военных учений, запланированных на 2022 год, ещё не значились.

На фоне напряжённости в отношениях с Россией из-за «украинского кризиса» НАТО планирует провести крупные военные учения в Средиземном море. Как сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, в военно-морских учениях, которые начнутся в понедельник, примет участие американский авианосец «Гарри Трумэн». Учения под названием «Удар Нептуна — 22» продлятся до 4 февраля, передаёт Der Spiegel.

Кирби подчеркнул, что учения не связаны с нынешними опасениями по поводу возможного «вторжения России на Украину». По его словам, манёвры планировались заранее и «не предназначены для проработки сценариев, которые могут разыграться в отношении Украины».

При этом, отмечает издание, «Удар Нептуна — 22» не был включён в список военных учений, запланированных на 2022 год, опубликованный НАТО в декабре. Тем не менее, по словам Кирби, вопрос об учениях рассматривался с учётом нынешней напряжённости в отношениях с Россией. Однако в конечном итоге партнёры по НАТО решили не отменять учения.

В четверг Россия анонсировала крупномасштабные военно-морские учения в Атлантике, Арктике, Тихом океане и Средиземном море. Всего в запланированных на январь и февраль учениях примут участие более 140 кораблей и 10 тыс. военнослужащих.

Авианосец «Гарри Трумэн» находится в Средиземном море с середины декабря. Изначально Пентагон планировал передислоцировать корабль, однако министр обороны США Ллойд Остин решил оставить его в Средиземном море, чтобы «успокоить» европейцев по поводу напряжённости в отношениях с Россией.

Тем временем Эстония, Латвия и Литва объявили о намерении передать Украине противотанковые и противовоздушные ракеты американского производства. Об этом в совместном заявлении сообщили министерства обороны трёх стран — членов ЕС и НАТО. В заявлении отмечается, что «эта поддержка» должна «укрепить обороноспособность Украины».

Эстония поставит на Украину противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва — противовоздушные ракеты Stinger и другое оборудование. США разрешили передачу Украине оружия американского производства. «Мы искренне надеемся, что Украине не придётся использовать переданное вооружение, и призываем Российскую Федерацию прекратить своё агрессивное и безответственное поведение», — говорится в заявлении.

По информации СМИ, Германия, со своей стороны, блокирует эстонские военные поставки на Украину: партнёр по НАТО не получил разрешения на отправку произведённых в Германии артиллерийских орудий. В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц вновь объявил об отказе от поставок. США, Великобритания и Польша, напротив, выразили готовность передать оружие Украине.

Из-за размещения около 100 тыс. российских военных вблизи границы с Украиной Запад опасается возможного «вторжения России на Украину». Москва утверждает, что войска дислоцированы на территории России и поэтому никому не угрожают. Уже в течение нескольких недель Запад угрожает Москве «масштабными последствиями» в случае начала военных действий, пишет Der Spiegel.