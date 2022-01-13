DM: «демонстрация силы для России» — британский авианосец возглавил группу быстрого реагирования НАТО

Авианосец Королевского военно-морского флота HMS Prince of Wales покинул порт Хэмпшир и отправился в первую крупную миссию во главе Морской оперативной группы быстрого реагирования НАТО, пишет Daily Mail. По словам капитана корабля Стива Хайэма, экипажу было приказано в случае необходимости быть готовым «к ответным действиям» на действия России.

Великобритания на 2022 год приняла от Франции руководство Морской оперативной группой быстрого реагирования НАТО, созданной для ликвидации угроз и рисков на море. Авианосец Королевского военно-морского флота HMS Prince of Wales, ставший командным кораблём группы на этот год, в среду покинул порт Хэмпшир и отправился на предстоящую серию масштабных учений НАТО, которая начнётся с манёвров под руководством Норвегии.

Как отмечает Daily Mail, ещё одной задачей авианосца станет «демонстрация силы для России» на фоне роста напряжённости между страной и Западом. Издание напоминает, что Россия разместила 100 тыс. военнослужащих и тяжёлое вооружение у границы с Украиной, требуя от Североатлантического альянса гарантий того, что страну не примут в блок.

Командир корабля HMS Prince of Wales капитан Стив Хайэм заявил, что осознаёт всю сложность ситуации, отмечая, что экипаж корабля «полностью признаёт вызов, брошенный Россией», и будет готов ответить в случае необходимости. «Мы получили чёткий и ясный приказ — мы должны быть готовы к ответным действиям, и мы будем готовы», — приводит издание слова капитана.

Ожидается, что командный корабль НАТО проведёт в море 200 дней, работая с партнёрами и союзниками по альянсу. По словам Хайэма, совместная работа будет основным преимуществом авианосца.

«НАТО является краеугольным камнем обороны Великобритании, и мы полностью привержены альянсу, для нас большая честь вступить в эту важнейшую роль в этом году. Королевский флот является глобальным, современным, подготовленным и наделён всеми возможностями для поддержки НАТО во всех его начинаниях», — заявил командующий ударными силами ВМФ Великобритании контр-адмирал Майк Атли.

Как напоминает Daily Mail, HMS Prince of Wales с момента поступления на службу в 2019 году провёл в море менее трёх месяцев из-за необходимости нескольких длительных ремонтов. За 2020 год авианосец дважды отправлялся на длительные восстановительные работы после затопления зоны для экипажа в мае и попадания воды в машинное отделение в декабре.

В Министерстве обороны Великобритании признали, что корабль стоимостью £3,2 млрд провёл в море всего 87 дней. При этом последние ремонтные работы, проведённые после того, как вода более 24 часов заливала машинное отделение корабля и повредила электрику, обошлись в £3,3 млн.