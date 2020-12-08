Daily Mail: дал течь — вместо манёвров с американцами новейший британский авианосец ждёт внеплановый ремонт

На борту британского авианосца HMS Prince of Wales произошло второе за год затопление, в связи с чем корабль на несколько месяцев оказался на ремонте, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, инцидент помешал кораблю отправиться на запланированные до конца года учения в США.

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не смог отправиться на учения в США, так как оказался на длительном ремонте после попадания воды в машинное отделение, сообщает Daily Mail. Инцидент, о котором средствам массовой информации стало известно только сейчас, произошёл в октябре в порту приписки авианосца в Портсмуте.

Тысячи литров воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения авианосца. Как отмечает издание, инженеры продолжают оценивать состояние кабелей электроснабжения, так как электрооборудование корабля оказалось под водой.

Это произошло незадолго до того, как HMS Prince of Wales должен был отправиться к побережью Флориды для совместных учений с американскими истребителями F-35.

«Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования, и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть», — заявил знакомый с ситуацией источник, уточнивший, что на устранение повреждений уйдут месяцы, а затраты составят миллионы фунтов.

Как пишет Daily Mail, ожидается, что авианосец стоимостью £3,1 млрд останется на ремонт в порту Портсмута до мая 2021 года.

В Королевском флоте Великобритании подтвердили, что судно находится на ремонте, но отказались комментировать степень полученных в результате попадания воды повреждений или какие-либо изменения в расписании корабля.

«HMS Prince of Wales находится на военно-морской базе Портсмут на ремонте после произошедшего затопления машинного отделения. Экипаж корабля готовится к выходу в море для дальнейшей тренировки и испытаний в 2021 году», — отметили в пресс-службе британского флота.

Daily Mail напоминает, что это второе затопление на борту авианосца HMS Prince of Wales в этом году — расследование первого подобного инцидента Королевский флот начал в мае. Более того, в июле 2019 года из-за образовавшейся течи аналогичный по характеристикам британский авианосец HMS Queen Elizabeth также вернулся на базу в Портсмуте.