Times: Британия решила противостоять Китаю авианосцем

Великобритания намерена использовать свой новый авианосец HMS Queen Elizabeth в противостоянии с Китаем, пишет The Times. Как отмечается в статье, корабль отправится на Дальний Восток в начале следующего года. Он должен стать центральным элементом авианосной группы.
Британия собирается противостоять КНР с помощью нового авианосца HMS Queen Elizabeth, пишет The Times. Британское военное руководство выступило с планами по базированию этого корабля на Дальнем Востоке, чтобы он сыграл свою роль в противодействии всё более напористому Китаю.
Уже этой осенью должна завершиться подготовка персонала HMS Queen Elizabeth. А в начале следующего года судно, как планируется, отправится в своё первое грандиозное путешествие в качестве центрального элемента авианосной ударной группы.
Ожидается, что боевой корабль стоимостью 3,1 млрд фунтов (почти $4 млрд) в ходе своего визита на Дальний Восток проведёт военные учения с участием союзников, в том числе США и Японии.
Кроме того, авианосец, скорее всего, в течение некоторого времени будет использоваться как «плавучая торговая ярмарка», т.е. как платформа для заключения сделок.
В команду авианосца входят около 700 человек, а со всеми истребителями и вертолётами на борту численность личного состава увеличивается до 1600 человек.
В развёртывании на Дальнем Востоке должны принять участие две эскадрильи боевых малозаметных самолётов F-35B Lightning II вооружённых сил Британии и США. Авианосец пойдёт в сопровождении двух эсминцев типа 45, двух фрегатов типа 23, двух танкеров, а также вертолётов, пишет The Times.
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