SCMP: Пекин укрепил позиции в Южно-Китайском море первым собственным авианосцем

Пекин ввёл в эксплуатацию первый авианосец собственного производства Shandong, сделанный отчасти по подобию советского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщает South China Morning Post. Как утверждают эксперты, это большое усиление для флота КНР в Южно-Китайском море, а также новый повод для беспокойства соседей Поднебесной и США.

Во вторник 17 декабря председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о введении в строй первого китайского авианосца Shandong (проект 001A), пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, поступление на вооружение нового корабля знаменует очень важную веху на пути усиления китайских ВМС. Соседи Пекина восприняли новое приобретение китайского флота настороженно — как и США, на фоне роста напряжённости в таких важных, со стратегической точки зрения, областях, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

По случаю введения в эксплуатацию Shandong в городе Санья островной провинции Хайнань на юге Китая прошла торжественная церемония. На мероприятии присутствовало высшее руководство КНР, а также представители Южного военного округа Народно-освободительной армии (НОАК), в ведении которого как раз находится Южно-Китайское море.

Капитаном нового корабля назначен старший полковник Лай Ицзюнь, ранее занимавший аналогичную должность на фрегате Lianyungang. А политическим комиссаром станет старший полковник Пан Цзяньхун, ранее служивший на эсминце Xi'an.

Газета напоминает, что, как ожидали военные аналитики, первый авианосец китайского производства будет введён в строй в апреле, однако испытания заняли больше времени, что может говорить о всплывших технических проблемах.

Конструкция корабля во многом повторяет конструкцию советского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», из которого был переделан первый китайский авианосец Liaoning. Shandong оснащён улучшенным радаром и взлётным трамплином для самолётов. Новый авианосец сможет перевозить на своей палубе до 36 истребителей Shenyang J-15, в то время как его предшественник Liaoning вмещает до 24 J-15.

По словам военного эксперта из Пекина Ли Цзе, введение в строй Shandong стало «большим подарком» к 20-й годовщине возвращения Макао Китаю. Также аналитик отметил, что для торжественной церемонии Пекин выбрал город Санья, потому что хотел подчеркнуть геостратегическую важность второй базы в стране, где будут размещаться авианосцы. Отсюда можно сразу попасть в Южно-Китайское море, к тому же там же базируются и атомные подлодки Поднебесной.

Как подчеркнул военный эксперт из Гонконга Сун Чжунпин, Южно-Китайское море — «это область, в которой НОАК следует готовиться к военным противостояниям». Поэтому главным образом новый авианосец будет базироваться именно на базе в Санье.

Также анонимный «военный источник» рассказал South China Morning Post, что размещение Shandong на юге страны призвано припугнуть подумывающий о независимости Тайвань. Возвращаясь в Санью после пробного плавания в ноябре, корабль неслучайно прошёл через Тайваньский пролив.