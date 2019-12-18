Times: на морской вызов Китая США ответят флотилией «экономичных» беспилотников

ВМС США планируют создать соединения связанных между собой беспилотных боевых кораблей, которые будут выполнять различные операции в мировом океане, пишет The Times. По словам издания, американские военные спешат воплотить в жизнь этот проект, который должен позволить флоту сэкономить значительные средства и стать ответом на «растущий военно-морской вызов со стороны Китая».

США планируют создать флотилию связанных между собой беспилотных боевых кораблей. Они должны будут патрулировать мировой океан, шпионить, атаковать вражеские суда и при этом «им никогда не придётся возвращаться в порт», пишет The Times.

По словам издания, ВМС США разработали концепцию эксплуатации военных кораблей на больших расстояниях. Она включает флот беспилотников, которые движутся одной длинной линией для наблюдения за противником и выполнения некоторых других опасных морских миссий.

Беспилотные суда этого проекта, который описывают как sea train («морской конвой»), будут выполнять множество функций, в том числе перевозить боеприпасы и проводить разведывательные операции. Кроме того, они смогут перемещаться по воде с применением специальных методов, чтобы снизить воздействие волн при движении, отмечает The Times.

Это беспилотное и экономичное соединение «резко контрастирует» с современным символом морского могущества США. В настоящий момент оно представлено группами атомных ударных авианосцев, каждая из которых состоит из крейсеров, эсминцев, подводных лодок и самолётов, с экипажем более 7500 человек, обращает внимание издание.

Но на воплощение проекта в жизнь уйдёт какое-то время. Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) ждёт, что отрасль предложит идеи, которые помогут превратить концепцию «морского конвоя» в прототип к концу 2023 года.

По словам руководителя этой программы в DARPA Эндрю Нусса, военно-морские беспилотники будут выглядеть как военные корабли, но им никогда не понадобится «встречаться с пилотируемыми судами или заходить в порты», чтобы добиться «независимого долгосрочного развёртывания». «Управление интересуют системы, которые не требуют вмешательства человека», — добавил он.

Пока неизвестно, каким будет максимальное количество дронов в каждом «морском конвое». ВМС США уже планируют создать ряд беспилотных судов и намерены получить из бюджета порядка $630 млн на их исследования и разработку в следующем году.

Речь идёт о больших и средних беспилотных надводных судах, а также «сверхкрупных»

беспилотных подводных аппаратах. ВМС США предполагают, что грузоподъёмность большой надводной версии составит 2 тыс. тонн, а его длина — 180—300 футов. При этом корабль сможет нести ракеты для поражения морских и наземных целей.

Американские ВМС спешно продвигают идею создания запланированного флота беспилотных кораблей. Он должен стать ответом на «предположительно растущий военно-морской вызов

со стороны Китая», отмечает издание.

Все беспилотные корабли обойдутся дешевле, потому что проектировщикам не нужно учитывать пространство или вспомогательное оборудование для экипажей. Дроны также считаются идеальными для длительных миссий из-за отсутствия опасности физического истощения или угрозы жизни членов команды.

Ожидается, что после того, как флот беспилотников будет введён в эксплуатацию, снизится необходимость в больших пилотируемых военных кораблях, включая ракетные крейсеры и эсминцы, утверждает The Times.