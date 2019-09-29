Deutschlandfunk: НАТО испытывает подводные беспилотники

Через 20 лет ни одна военная операция не сможет обойтись без использования подводных беспилотных систем, пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на слова Андреа Белл-Миллера, возглавляющего разработку дронов в ВМС США. Издание сообщает о том, что сейчас ряд стран НАТО проводит совместные испытания морских дронов у берегов Португалии: в первую очередь, дроны призваны облегчить поиск морских мин.

«Дрон выглядит как маленькая подводная лодка, продолговатый, с пропеллером в задней части корпуса, маленькой антенной для связи и сенсорами по бокам», — приводит Deutschlandfunk слова Йохана Байера из центра НАТО по противоминной защите. Совместно с коллегами из ряда других стран альянса, Байер проводит у берегов Португалии испытания беспилотных аппаратов, призванных облегчить поиск морских мин.

Как пишет издание, дроны способны просканировать площадь в 100 морских миль. Их спускают с корабля на воду. После погружения они постоянно передают на поверхность данные о своём местоположении о состоянии. Дроны делают подводные фотоснимки. По возвращении аппаратов на борт, эти снимки просматриваются командой.

«Эти подводные аппараты могут находится в воде многие часы. Они способны работать подо льдом и в очень горячих водах. Отснятые ими изображения можно скачать и проанализировать на экране компьютера», — говорит лейтенант ВМС США Гаррисон Грант.

Таким образом, человеческий фактор будет играть всё менее значимую роль в противоминной защите, отмечает Deutschlandfunk, однако полностью отказаться от него пока невозможно. Впрочем, ожидается, что в будущем дроны смогут поддерживать коммуникацию друг с другом и обмениваться своими данными.

Кроме того, НАТО разрабатывает систему Janus, которая должна стать чем-то наподобие «подводного Wi-Fi». Как сообщает издание, эта система сможет обеспечить связь между различными приборами и аппаратами, используемыми странами альянса.

По мнению Андреа Белл-Миллера, курирующего разработку беспилотных аппаратов ВМС США, через двадцать лет ни одна военная операция не обойдётся без использования подобных систем. «Мы знаем, что наши противники делают то же самое, и мы должны готовиться к тому, чтобы отражать атаки беспилотных устройств. Войны будущего будут вестись по-другому», — отмечает Белл-Миллер.