Press TV: используем при необходимости — Иран предупредил о наличии у него межконтинентальных дронов

Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади рассказал о наличии на вооружении страны межконтинентальных беспилотных летательных аппаратов, пишет Press TV. Ханзади отметил, что беспилотники позволяют стране следить за всеми передвижениями американских кораблей в Персидском заливе и могут быть при необходимости использованы.

Командующий Военно-морскими силами Иранской армии Хоссейн Ханзади заявил, что на вооружении Ирана имеются межконтинентальные беспилотники, которые страна обязательно использует, если возникнет необходимость, сообщает Press TV.

По словам контр-адмирала, Иран непрестанно следит за всеми перемещениями кораблей США и их союзников в Персидском заливе.

«Мы можем смело заявить, что мы следим за всеми вражескими кораблями, в частности американскими, последовательно от пункта отправления до их входа в регион, — отметил Ханзади. — Их поведение в Персидском заливе полностью контролируется на основе международного права и авиационных правил».

Командующий иранских ВМС также добавил, что «бесцельное плавание и лицемерное поведение» таких стран, как США, создаёт «серьёзную нестабильность» в регионе.

При этом в вооружённых силах Ирана заявили, что владеют информацией о характере вражеских миссий и их поведении в регионе отчасти благодаря своим беспилотникам. Там также отметили, что им доступно недорогое производство беспилотных летательных аппаратов.

Ханзади осудил Великобританию за захват иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтарском проливе, добавив, что время «запугивания» на море позади. Кроме того, он не обошёл вниманием задержание Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, который, по словам контр-адмирала, нарушил международное морское право.

«Враг следит за нами в некоторых точках, но не способен на это в других местах. Врагу следует ждать сюрприза из тех районов, где он нас не видит», — приводит Press TV слова Ханзади.