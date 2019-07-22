CNN: Иран захватил британский танкер только потому, что военные оказались слишком далеко

После захвата Великобританией иранского танкера у берегов Гибралтара «разъярённый» Тегеран нанёс ответный удар, высадив десант на британское судно в Ормузском проливе, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, во многом эта операция оказалась успешной из-за того, что британский боевой корабль оказался слишком далеко от места событий.

Британский флаг над танкером, который в пятницу был захвачен Ираном в Ормузском проливе и который теперь находится в порту Бендер-Аббас, сменился на иранский. Только посмотрите.

В ближайшие часы британский правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям проведёт совещание, чтобы обсудить этот обострившийся кризис. Великобритания уже предупредила о «жёстком ответе», в случае если Иран продолжит удерживать судно. Подробности нам расскажет корреспондент CNN Мэтью Чанс, который находится в ОАЭ.

На этих кадрах вы видите тот самый момент, когда Иран захватил британский нефтяной танкер на одном из важнейших в мире морских путей, тем самым подняв градус напряжённости в Персидском заливе до новой, опасной планки. Иранское государственное телевидение показало сенсационные кадры того, что, судя по всему, было тщательно спланированной военной операцией. Скоростные морские патрульные корабли окружили британский Stena Impero, после чего с зависшего над палубой вертолёта высадились военные в масках. Иран утверждает, что танкер нарушил правила навигации.

ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании: Stena Impero был захвачен в оманских водах, что явно противоречит международному праву. Затем это судно принудили войти в иранские воды. Это абсолютно неприемлемо.

ИРАНСКИЙ ДИСПЕЧЕР: Если вы подчинитесь, с вами всё будет в порядке.

Теперь же появилась запись радиопереговоров, на которой Корпус стражей Исламской революции приказывает британскому танкеру изменить курс.

ИРАНСКИЙ КОРАБЛЬ: Если вы подчинитесь, с вами всё будет в порядке. Немедленно смените свой курс на 360 градусов, приём.

Британский боевой корабль, который находился слишком далеко для того, чтобы вмешаться, посоветовал танкеру не подчиняться приказу, а затем напрямую обратился к иранскому флоту.

БРИТАНСКИЙ КОРБАЛЬ: Вам запрещено наносить ущерб, препятствовать, задерживать или каким-либо образом мешать проходу MV Stena Impero. Пожалуйста, подтвердите, что вы не собираетесь нарушать международное право путём незаконной высадки на MV Stena Impero.

ИРАНСКИЙ КОРАБЛЬ: Мы не стремимся к конфликту. Мы не стремимся к конфликту. Я хочу осмотреть судно по причинам безопасности, приём.

Однако, как подозревают британцы, реальная причина была другая. Ранее в этом месяце танкер, перевозящий иранскую нефть, был захвачен британскими силами неподалёку от побережья Гибралтара. Чиновники подозревают, что он шёл в Сирию в нарушение санкций ЕС. На протяжении нескольких недель разъярённый Иран обещал не оставлять такой шаг без последствий. Теперь же Исламская Республика, судя по всему, нанесла свой ответный удар.

Мэтью Чанс, CNN, Оманский залив.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 июля 2019 года.