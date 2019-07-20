Sky: «не смогли защитить» — правительству Мэй поставили в упрёк захват судна в Ормузском проливе

Захват британского торгового судна в Ормузском заставил задуматься о недостаточной защищённости торговых кораблей в Персидском заливе в условиях напряжённости между Соединённым Королевством и Ираном, передаёт Sky News. Как сообщает телеканал, правительство подвергается критике за неспособность предоставить охрану британским судам. По словам корреспондента, многие задаются вопросом, не связано ли такое невнимание к вопросам международной политики с предстоящей сменой власти в стране.

Этим утром с нами наш политический корреспондент в Вестминстере Роб Пауэлл. Здравствуйте Роб! К нам сегодня приходят срочные новости из Ирана. Что вы можете об этом рассказать?



РОБ ПАУЭЛЛ, корреспондент Sky: Да, сообщение пришло от иранского информационного агентства. В нём говорится, что судно было захвачено в иранском порту Бендер-Аббас, 23 члена экипажа останутся на борту до тех пор, пока — по их словам — не закончится проверка.



Примечательно, что также утверждается о захвате корабля после его столкновения с иранским рыболовным судном в море — что, по всей видимости, является попыткой предоставить наиболее невинное объяснение случившегося вчера вечером.



Я полагаю, что убедительность этого объяснения вызовет здесь, в Вестминстере, некоторое недоумение. Что касается предстоящих сегодня в парламенте событий, мы ожидаем дополнительных экстренных совещаний совета министров, подобных тому, которое состоялось поздним вечером вчера. По его окончании около часа ночи было опубликовано заявление правительства с призывом к британским торговым судам временно воздержаться от захода в Ормузский пролив. Правительство также поддержало Джереми Ханта, заявившего, что, в случае если конфликт не будет разрешён в кратчайшие сроки, ответ будет жёстким, и Иран ждут серьёзные последствия. В течение всех выводных будут проходить ещё совещания и переговоры с иностранными союзниками.



Что касается выбора времени, для британского правительства он крайне неудачный, ведь мы вот-вот станем свидетелями смены власти.



РОБ ПАУЭЛЛ: Совершенно верно, и, я полагаю, вопросы уже возникают. Например, о том, почему британское правительство не предприняло более решительных действий для предотвращения подобных захватов. Бывший глава Королевского ВМФ адмирал Вест рассказал телеканалу Sky вчера вечером, что был изумлён, узнав, что правительство не установило никакой «зоны сдерживания» — то есть зоны, при заходе в которую корабли получали бы военное сопровождение. По его словам, правительство наверняка знало, что иранцы задумают нечто подобное.



Нам известно, что в Персидском заливе на постоянной основе присутствует Королевский флот. Около 10 дней назад фрегат HMS Montrose направил орудия на иранский корабль, пытавшийся сбить с пути нефтяной танкер. Однако в этот раз, похоже, подобная охрана не объявилась. Мы также знаем, что в настоящее время на пути в Персидский залив находится ещё одно судно, HMS Duncan, а в сентябре к нему присоединится третье — однако они прибудут слишком поздно, чтобы помочь кораблю, уже удерживаемому в иранском порту. И мне, кажется, что в Вестминстере многие задумаются — учитывая, что премьер-министр досиживает последние дни на своём посту, а министр иностранных дел в последние несколько недель был занят борьбой за офис на Даунинг Стрит, 10,* — не значит ли это, что из-за внутренних перипетий вопросам международной политики, таким как Иран, не уделяется того внимания, которого они заслуживают.



Дата выхода в эфир: 20 июля 2019.



*Официальная резиденция премьер-министра Великобритании (прим. ИноТВ).